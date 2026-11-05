Η χαμηλή φερριτίνη στους άνδρες, συχνά, εντοπίζεται με αφορμή συμπτώματα όπως η κόπωση και η μειωμένη ενέργεια. Τα χαμηλά επίπεδα αυτής μπορούν να συνδεθούν και με χαμηλό δείκτη σιδήρου.

Η φερριτίνη αποτελεί μία πρωτεΐνη που βοηθάει τον οργανισμό ώστε να αποθηκεύει τις απαραίτητες ποσότητες σιδήρου σε αυτόν. Γι’ αυτόν τον λόγο, όταν παρατηρείται μείωση των επιπέδων αυτής, θα πρέπει να ακολουθήσει ο σχετικός έλεγχος και στα επίπεδα του σιδήρου, καθώς πρόκειται για δύο αλληλένδετες ουσίες.

Έτσι, η χαμηλή τιμή της φερριτίνης μπορεί να προκαλέσει υποψία για μία υποκείμενη αιτία ή κάποιο άλλο παθολογικό εύρημα.

Σύμφωνα, ωστόσο με το testmottagningen.se, τα χαμηλά επίπεδα φερριτίνης, δεν συνοδεύονται απαραίτητα από την αναιμία. Ένας άνδρας μπορεί να έχει φυσιολογική αιμοσφαιρίνη στις εξετάσεις αίματος, αλλά τα αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό να έχουν μειωθεί σημαντικά.

Ποια συμπτώματα συνδέονται με την έλλειψη σιδήρου στους άνδρες

Όπως σε κάθε περίπτωση, έτσι και στην προκειμένη, ο οργανισμός και το ανθρώπινο σώμα έχει την τάση να μας ενημερώνει με διάφορα μέσα για κάποια πιθανή μεταβολή.

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει μία σειρά από συμπτώματα στους άνδρες, ακόμη και αν δεν έχει παρατηρηθεί κάποια σημαντική αλλαγή στις τιμές αυτού, μέσα από τις εξετάσεις αίματος.

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Συχνά, η κόπωση και η μειωμένη ενέργεια, η πτώση της αντοχής, η ζάλη και ο πονοκέφαλος, αποτελούν τα πρώτα δείγματα που θα πρέπει να σας οδηγήσουν στο να προχωρήσετε σε περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με το testmottagningen.se, έχει παρατηρηθεί ότι η πτώση του σιδήρου μπορεί να συνδεθεί και με τη δυσκολία στη συγκέντρωση, με την τριχόπτωση και τα εύθραυστα νύχια, ακόμη και με κράμπες στα πόδια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί, ότι στους άνδρες η έλλειψη σιδήρου είναι λιγότερη συχνή σε σχέση με τις γυναίκες που έχουν έμμηνο ρύση. Επομένως, όταν εντοπίζεται χαμηλή φερριτίνη, είναι σημαντικό να αναζητηθεί η αιτία.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, μία από τις πιθανότερες αιτίες που συνοδεύουν την έλλειψη σιδήρου, μπορεί να συνδεθεί με την χρόνια απώλεια αίματος από το γαστρεντερικό σύστημα. Η αιμορραγία, μπορεί να μη γίνει άμεσα αντιληπτή, αλλά να συνεχίζει να υπάρχει για αρκετούς μήνες, μία συνθήκη που εξαντλεί σταδιακά τις αντοχές του οργανισμού και τα αποθέματα σιδήρου.

Μερικές από τις πιθανότερες αιτίες έχουν συνδεθεί με το έλκος στομάχου, τους πολύποδες και τις παθήσεις που οδηγούν σε φλεγμονές στο έντερο, αλλά και σε σοβαρότερες παθήσεις όπως ο καρκίνος του εντέρου ή του στομάχου. Η μειωμένη απορρόφηση του σιδήρου αποτελεί μια ακόμη πιθανή εξήγηση.

Είναι σημαντικό να θυμάστε πως η φερριτίνη δεν θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα. Οι γενικές εξετάσεις αίματος, η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης, και η CRP που σχετίζεται με τις λοιμώξεις, είναι μερικές από τις παραμέτρους οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να γίνει καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης.

Ειδικότερα, οι άνδρες που πάσχουν από σιδηροπενική αναιμία, είναι καλό να εστιάζουν σε αυτό και να ακολουθούν περαιτέρω ελέγχους σύμφωνα με τις οδηγίες των θεράποντων ιατρών.