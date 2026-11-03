Αρκετές φυτικές τροφές, όπως τα φασόλια και το σπανάκι, είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και μπορούν να προσφέρουν ίση ή μεγαλύτερη ποσότητα σιδήρου ανά μερίδα.

Ο σίδηρος θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς συμβάλλει στη μεταφορά οξυγόνου σε όλο το σώμα και στην παραγωγή της αιμοσφαιρίνης και της πρωτεΐνης που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Το κρέας θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πηγές σιδήρου, υπάρχουν όμως και άλλες, φυτικές τροφές που μπορούν να προσφέρουν εξίσου σημαντικές ή και μεγαλύτερες ποσότητες στον οργανισμό.

Το «κλειδί», ωστόσο, δεν κρύβεται σε μεμονωμένες τροφές, αλλά στον σωστό συνδυασμό αυτών.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο φυτικός σίδηρος απορροφάται δυσκολότερα από τον οργανισμό σε σχέση με τον ζωικό, γι’ αυτό και οι ειδικοί προτείνουν να συνοδεύονται ορισμένες τροφές με άλλες που είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως για παράδειγμα το πορτοκάλι και οι πιπεριές.

5 τροφές πλούσιες σε σίδηρο που αξίζει να εντάξετε στην διατροφή σας

1. Σπανάκι: Περιέχει 6,4mg σιδήρου ανά φλιτζάνι.

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Το σπανάκι θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές, πλούσιες σε φυτικές πηγές σιδήρου, ενώ αποτελεί και ένα προϊόν που μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με άλλες τροφές.

Η καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου από το σπανάκι, πραγματοποιείται όταν συνοδεύεται με τη βιταμίνη C, που μπορεί να προέλθει από το λεμόνι ή έναν φυσικό χυμό πορτοκάλι.

2. Λευκά φασόλια: Μία μερίδα μπορεί να περιέχει 5-6 mg σιδήρου

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα θρεπτικό τρόφιμο και ευέλικτο στη μαγειρική, καθώς συνδυάζεται εύκολα και με άλλες τροφές. Τα συγκεκριμένα φασόλια, μπορούν να συνυπάρξουν σε σαλάτες και σούπες, ενώ προσφέρουν φυτικές ίνες, αλλά και φυτική πρωτεΐνη.

3. Κόκκινα Φασόλια: Μία μερίδα μπορεί να περιέχει περίπου 5 mg σιδήρου

Πρόκειται για μία φυσική φυτική πηγή πρωτεΐνης, πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως οι ανθοκυανίνες, που τους χαρίζουν το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώματος.

4. Φακές: Ένα φλιτζάνι φακές, μπορεί να περιέχει ακόμη και 6 mg σιδήρου

Οι φακές είναι γνωστές για τον σίδηρο που παρέχουν στον οργανισμό, και αποτελούν μία ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη αυτού στον οργανισμό χωρίς να καταναλώσουν κρέας.

Είναι επίσης, πλούσιες σε φυτικές ίνες και αποτελούν ένα ιδιαίτερα χορταστικό γεύμα.

5. Ρεβίθια: Περιέχουν περίπου 5 mg σιδήρου ανά μερίδα

Το συγκεκριμένο όσπριο μπορεί να καταναλωθεί είτε σε μορφή σούπας, είτε σε συνδυασμό με άλλες τροφές, μέσα σε σαλάτες ή ακόμη και με τη μορφή χούμους.

Εκτός από σίδηρο προσφέρουν κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και φυτική πρωτεΐνη, αποτελώντας μία ιδιαίτερα θρεπτική τροφή για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Το μυστικό για την καλύτερη απορρόφηση σιδήρου, κρύβεται στους κατάλληλους συνδυασμούς τροφών.

Η προσθήκη λεμονιού στις φακές, η πιπεριά στα ρεβίθια ή το πορτοκάλι δίπλα στο σπανάκι βοηθάει τον οργανισμό να απορροφήσει πλήρως τον φυτικό σίδηρο, παρέχοντας στο σώμα όλα τα απαραίτητα οφέλη του.