Και τα δύο σνακ μπορούν να ενταχθούν σε μια διατροφή που συμβάλλει στη ρύθμιση της γλυκόζης. Ωστόσο, η περιεκτικότητά τους σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και λιπαρά επηρεάζει διαφορετικά τα επίπεδα σακχάρου.

Η επιλογή των ενδιάμεσων γευμάτων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Τα φιστίκια και τα ποπ κορν αποτελούν δύο δημοφιλείς επιλογές, με διαφορετικά διατροφικά χαρακτηριστικά.

Πώς επηρεάζουν τα φιστίκια το σάκχαρο

Τα φιστίκια αποτελούν πηγή φυτικής πρωτεΐνης, φυτικών ινών και ακόρεστων λιπαρών, τα οποία συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή υγεία. Μια μερίδα περίπου 35 γραμμαρίων ψημένων φιστικιών χωρίς πρόσθετα έλαια περιέχει περίπου 176 θερμίδες, 7 γραμμάρια πρωτεΐνης, 8 γραμμάρια υδατανθράκων, 2,5 γραμμάρια φυτικών ινών και 13 γραμμάρια λιπαρών.

Χάρη στη σχετικά χαμηλή περιεκτικότητά τους σε υδατάνθρακες, τα φιστίκια είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν απότομη αύξηση της γλυκόζης όταν καταναλώνονται μόνα τους. Παράλληλα, ο συνδυασμός πρωτεΐνης, λιπαρών και φυτικών ινών ενισχύει το αίσθημα κορεσμού, περιορίζοντας την πείνα ανάμεσα στα γεύματα.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στην ποσότητα, καθώς πρόκειται για τρόφιμο με υψηλή θερμιδική πυκνότητα. Μια καλή επιλογή είναι να συνδυάζονται με ένα μήλο, μούρα, λαχανικά ή κράκερ ολικής άλεσης, ώστε το σνακ να προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία θρεπτικών συστατικών.

Πώς επηρεάζει το ποπ κορν το σάκχαρο

Τρία φλιτζάνια ποπ κορν που έχουν παρασκευαστεί με θερμό αέρα, χωρίς πρόσθετο λάδι, αποδίδουν περίπου 110 θερμίδες, 3,5 γραμμάρια πρωτεΐνης, 22 γραμμάρια υδατανθράκων, 4 γραμμάρια φυτικών ινών και μόλις 1 γραμμάριο λιπαρών.

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Σε σύγκριση με τα φιστίκια, τα ποπ κορν έχουν υπερδιπλάσια περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες ανά μερίδα. Κατά την πέψη, οι υδατάνθρακες διασπώνται σε γλυκόζη, η οποία περνά στην κυκλοφορία του αίματος. Οι φυτικές ίνες, ωστόσο, επιβραδύνουν την πέψη και συμβάλλουν στον περιορισμό των απότομων διακυμάνσεων του σακχάρου.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι προσφέρουν μεγάλο όγκο τροφής με χαμηλή θερμιδική αξία, συμβάλλοντας στο αίσθημα κορεσμού χωρίς πολλές θερμίδες. Επιπλέον, αποτελούν προϊόν ολικής άλεσης, καθώς διατηρούν και τα τρία μέρη του σπόρου: το πίτουρο, το φύτρο και το ενδοσπέρμιο.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και ο τρόπος παρασκευής. Το βούτυρο, το αλάτι και τα πρόσθετα λιπαρά μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις θερμίδες και την περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και νάτριο. Αντίστοιχα, οι γλυκές εκδοχές, όπως τα ποπ κορν καραμέλας, περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα.

Ποιο από τα δύο είναι τελικά καλύτερο;

Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Λέινι Γιούνκιν, τα φιστίκια έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα ως σνακ, καθώς ο συνδυασμός πρωτεΐνης, φυτικών ινών και λιπαρών συνδέεται με βραδύτερη αύξηση του σακχάρου σε σχέση με τα ποπ κορν.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα ποπ κορν πρέπει να αποφεύγονται. Μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη, όπως το στραγγιστό γιαούρτι. Μια ακόμη ιδέα είναι η ανάμειξή του με φιστίκια, ώστε να συνδυάζονται τα διατροφικά πλεονεκτήματα και των δύο.

Οι ειδικοί προτείνουν να δίνεται έμφαση σε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως τα όσπρια, τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και τα προϊόντα ολικής άλεσης. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ελέγχονται οι μερίδες, καθώς η κατανάλωση απευθείας από τη συσκευασία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πρόσληψη τροφής.

Τέλος, για όσους λαμβάνουν ινσουλίνη ή φάρμακα που ενδέχεται να προκαλέσουν υπογλυκαιμία, η ποσότητα και ο χρόνος κατανάλωσης των σνακ πρέπει να καθορίζονται σε συνεργασία με τον θεράποντα επαγγελματία υγείας.

Το συμπέρασμα: Τα φιστίκια έχουν ένα μικρό προβάδισμα όταν βασικό ζητούμενο είναι ο περιορισμός της άμεσης αύξησης του σακχάρου. Τα ποπ κορν, όμως, αποτελούν επίσης μια θρεπτική επιλογή, εφόσον παρασκευάζονται σωστά.

Με πληροφορίες από eatingwell.com