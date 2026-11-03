Η Πιονγκγιάνγκ αρνείται κάθε εμπλοκή στην κυβερνοεπίθεση κατά της Binance, από την οποία αφαιρέθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας 6,3 δισ. δολαρίων, ενώ οι ειδικοί αποκαλύπτουν το περίπλοκο δίκτυο συναλλαγών που χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη των κλοπιμαίων.

Η Βόρεια Κορέα απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες περί εμπλοκής της στη μαζική κυβερνοεπίθεση κατά της Binance, από την οποία εκλάπησαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 6,3 δισ. δολαρίων, την ώρα που εξειδικευμένες εταιρείες επιχειρούν να εντοπίσουν τη διαδρομή των κλεμμένων κεφαλαίων.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «σοβαρή πολιτική πρόκληση», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του FBI ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η ομάδα χάκερ TraderTraitor, η οποία φέρεται να συνδέεται με την Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA, η Κιμ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τη Βόρεια Κορέα ως κράτος κυβερνοεγκληματιών, παραπλανώντας τη διεθνή κοινή γνώμη.

Οι κινήσεις των χάκερ για την απόκρυψη των κρυπτονομισμάτων

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες ανάλυσης blockchain Elliptic και Chainalysis αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα των κινήσεων που πραγματοποιούνται για την απόκρυψη των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με την Elliptic, μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν περίπου 12.000 ψηφιακά πορτοφόλια σε 11 διαφορετικά δίκτυα blockchain, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 40.000 συναλλαγές. Η διαδικασία εμφανίζει υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης, με ένα νέο πορτοφόλι να χρησιμοποιείται κατά μέσο όρο κάθε 25 δευτερόλεπτα.

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Αρχικά, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων διακινήθηκε μέσω του δικτύου Tron, όπου κατανεμήθηκε σε περίπου 7.700 διευθύνσεις, προτού μεταφερθεί στο Ethereum. Παράλληλα, περίπου 786 εκατ. δολάρια σε stablecoins μετατράπηκαν σε άλλα κρυπτονομίσματα, πριν οι εκδότες Tether και Circle προχωρήσουν σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η Chainalysis εντόπισε επίσης μεταφορές προς το δίκτυο Solana, μετά τη διακίνηση περισσότερων από 500 εκατ. δολαρίων μέσω ενδιάμεσων πορτοφολιών στο Tron.

Πόσα χρήματα έχουν δεσμευθεί

Παρά την εκτεταμένη κινητικότητα, περίπου 2,85 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν στο 44% των συνολικών κλοπιμαίων, έχουν ήδη δεσμευθεί ή κατασχεθεί. Επιπλέον, περίπου 3,24 δισ. δολάρια παραμένουν σε διευθύνσεις που συνδέονται με την επίθεση.

Η Binance ανακοίνωσε ότι έχει καλύψει περίπου το 95% του επηρεαζόμενου ποσού και προχωρά σταδιακά στην αποκατάσταση των αναλήψεων.