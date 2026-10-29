Η σωστή διάγνωση βασίζεται στον αιματολογικό έλεγχο και στην αξιολόγηση από επαγγελματία υγείας.

Ένα νέο trend που κερδίζει έδαφος στα social media, με επίκεντρο το TikTok, υποστηρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορούν να αποκαλύψουν χαμηλά επίπεδα σιδήρου στον οργανισμό. Το λεγόμενο «πρόσωπο της φερριτίνης» περιλαμβάνει σημάδια όπως θαμπό και ξηρό δέρμα, σκασμένα χείλη και έντονους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια.

Παρά τη δημοφιλία του, σύμφωνα με την «The Washington Post», ο συγκεκριμένος όρος δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική διάγνωση, ενώ η εμφάνιση του προσώπου δεν αρκεί για να επιβεβαιώσει την έλλειψη σιδήρου. Ωστόσο, η συζήτηση αναδεικνύει ένα συχνό πρόβλημα υγείας, το οποίο μπορεί να εκδηλώνεται με ασαφή συμπτώματα και να περνά απαρατήρητο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι είναι η φερριτίνη και ποιος είναι ο ρόλος της στον οργανισμό

Ο σίδηρος αποτελεί βασικό συστατικό για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, καθώς συμβάλλει στην παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς.

Η φερριτίνη είναι μια πρωτεΐνη που αποθηκεύει σίδηρο και η μέτρησή της βοηθά στην εκτίμηση των αποθεμάτων του οργανισμού. Όταν τα επίπεδά της είναι χαμηλά, αυτό μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη σιδήρου, ακόμη και αν δεν έχει αναπτυχθεί αναιμία.

Εάν η ανεπάρκεια επιδεινωθεί, μπορεί να επηρεαστεί η παραγωγή αιμοσφαιρίνης και να εμφανιστεί σιδηροπενική αναιμία, η οποία συχνά συνοδεύεται από κόπωση, αδυναμία και δύσπνοια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποια σημάδια στο πρόσωπο και στο σώμα μπορεί να σχετίζονται με την έλλειψη σιδήρου

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επηρεάσει την εμφάνιση του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών. Η ωχρότητα είναι ένα από τα πιθανά σημάδια, ιδιαίτερα όταν έχει αναπτυχθεί αναιμία.

Άλλες αλλαγές που ενδέχεται να παρατηρηθούν είναι:

Ξηρό και θαμπό δέρμα

Έντονοι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια

Σκασίματα στις γωνίες του στόματος

Αυξημένη τριχόπτωση ή μαλλιά που σπάνε ευκολότερα

Εύθραυστα νύχια που αναπτύσσονται πιο αργά

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν είναι αποκλειστικά συνδεδεμένα με τη χαμηλή φερριτίνη. Μπορεί να οφείλονται σε πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η αφυδάτωση, η έλλειψη ύπνου, ορισμένες δερματολογικές παθήσεις ή ορμονικές διαταραχές.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Συχνά, οι πιο σημαντικές ενδείξεις έλλειψης σιδήρου δεν αφορούν την εξωτερική εμφάνιση, αλλά την καθημερινή λειτουργικότητα και τα επίπεδα ενέργειας.

Η επίμονη κόπωση, η αδυναμία και η μειωμένη αντοχή στη σωματική δραστηριότητα συγκαταλέγονται στα συχνότερα συμπτώματα. Παράλληλα, μπορεί να εμφανιστούν:

Δύσπνοια ακόμη και με ήπια προσπάθεια

Ζάλη και πονοκέφαλοι

Κρύα χέρια και πόδια

Δυσκολία στη συγκέντρωση και αίσθημα πνευματικής θολούρας

Αίσθημα αδυναμίας και μειωμένη αντοχή στην άσκηση

Επειδή τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανίζονται σταδιακά, είναι πιθανό να αποδοθούν στην καθημερινή κούραση ή στο άγχος, καθυστερώντας τη διερεύνηση της πραγματικής αιτίας.

Πώς θα διαπιστώσετε αν έχετε χαμηλή φερριτίνη

Η εικόνα του προσώπου δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να αποκλείσει την έλλειψη σιδήρου. Για τον λόγο αυτό, όταν υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση και κατάλληλος αιματολογικός έλεγχος.

Οι εξετάσεις που μπορεί να ζητηθούν περιλαμβάνουν τη μέτρηση της φερριτίνης, τη γενική αίματος για την αξιολόγηση της αιμοσφαιρίνης και άλλων παραμέτρων, καθώς και πρόσθετες εξετάσεις του μεταβολισμού του σιδήρου, ανάλογα με την περίπτωση.

Τιμές φερριτίνης κάτω από 30 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng/mL) μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη σιδήρου στους ενήλικες. Η ερμηνεία, ωστόσο, εξαρτάται από το συνολικό κλινικό ιστορικό και τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς η φερριτίνη μπορεί να αυξηθεί και σε περιπτώσεις φλεγμονής.

Παράλληλα, συμπτώματα όπως η κόπωση, η τριχόπτωση και η ξηρότητα του δέρματος μπορεί να σχετίζονται με άλλες καταστάσεις, όπως διαταραχές του θυρεοειδούς, αυτοάνοσα νοσήματα ή ορμονικές μεταβολές. Επομένως, η αξιολόγηση από γιατρό είναι απαραίτητη για την ασφαλή ερμηνεία των ευρημάτων.

Γιατί μπορεί να μειωθούν τα αποθέματα σιδήρου

Η διαπίστωση χαμηλής φερριτίνης είναι μόνο το πρώτο βήμα. Εξίσου σημαντικό είναι να εντοπιστεί η αιτία που οδήγησε στη μείωση των αποθεμάτων σιδήρου.

Μεταξύ των πιθανών αιτιών περιλαμβάνονται η ανεπαρκής πρόσληψη σιδήρου μέσω της διατροφής, η αυξημένη απώλεια αίματος, καθώς και προβλήματα απορρόφησης από το πεπτικό σύστημα.

Παθήσεις όπως η κοιλιοκάκη και η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Επίσης, ορισμένα φάρμακα που μειώνουν την οξύτητα του στομάχου, όπως η ομεπραζόλη, ενδέχεται να συμβάλλουν στον κίνδυνο ανεπάρκειας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η έντονη ή παρατεταμένη έμμηνος ρύση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια σιδήρου, ενώ η απώλεια αίματος από το γαστρεντερικό σύστημα αποτελεί μία ακόμη πιθανή αιτία που χρειάζεται διερεύνηση.

Ποιες τροφές βοηθούν στην πρόσληψη σιδήρου

Η διατροφή μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε σίδηρο. Τροφές που αποτελούν καλές πηγές του είναι το κόκκινο κρέας, τα οστρακοειδή, οι φακές, το σπανάκι και τα εμπλουτισμένα δημητριακά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο συνδυασμός των τροφών. Ο σίδηρος φυτικής προέλευσης απορροφάται καλύτερα όταν καταναλώνεται μαζί με πηγές βιταμίνης C, όπως:

Πορτοκάλια και ακτινίδια Φράουλες Πιπεριές Ντομάτες

Αντίθετα, ο καφές και το τσάι μπορούν να περιορίσουν την απορρόφηση του σιδήρου όταν καταναλώνονται μαζί με το γεύμα. Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να υπάρχει χρονική απόσταση από τα γεύματα που περιέχουν σημαντικές ποσότητες σιδήρου.

Όταν η έλλειψη είναι σημαντική, η διατροφή από μόνη της μπορεί να μην επαρκεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να συστήσει συμπληρώματα σιδήρου ή, όταν υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη ή δεν είναι ανεκτή η από του στόματος αγωγή, ενδοφλέβια χορήγηση.