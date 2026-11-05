Απόψε, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 21.00.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο αποψινό First Dates, τρία νέα ζευγάρια συναντιούνται στο εστιατόριο του έρωτα, με την ελπίδα πως αυτή τη φορά η χημεία, το φλερτ και οι… πεταλούδες στο στομάχι θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους! Κάποιοι επιμένουν στις παραδοσιακές συνταγές του φλερτ, κάποιοι χρειάζονται λίγη καθοδήγηση για να βρουν τον δρόμο προς την καρδιά του άλλου, ενώ κάποιοι είναι έτοιμοι να ποντάρουν τα πάντα στον έρωτα! Το μόνο σίγουρο; Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει ένα πρώτο ραντεβού!

Η Μαρία, ή για τους φίλους Μαρουλίτσα, έρχεται από την Κέρκυρα για να ζήσει επιτέλους, όπως χαρακτηριστικά λέει, ένα ραντεβού της προκοπής! Αναζητά έναν άντρα που δεν θα φοβηθεί να τη φλερτάρει. Θα βρει, άραγε, αυτό που ψάχνει στο πρόσωπο του κομψού Στέργιου; Ταξιτζής εκείνος, κομμώτρια εκείνη, για αυτό το ζευγάρι η επικοινωνία δεν θα είναι πρόβλημα! Θα έχει αυτή η πρώτη γνωριμία τη συνέχεια που και οι δύο επιθυμούν;

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Ο περιπετειώδης Οδυσσέας έρχεται στο First Dates, για να βρει, τι άλλο; Τη δική του … Πηνελόπη! Έχει πολλά χόμπι, αλλά δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με το dating και το φλερτ. Με λίγη υποστήριξη από τον έμπειρο Τάσο και μπόλικη αστερόσκονη από τη Ζεν, έχει όλα τα εφόδια για να γοητεύσει τη γλυκιά Μαρία. Θα πιάσουν, άραγε, τόπο τα… ταχύρρυθμα μαθήματα φλερτ ή η καχυποψία της Μαρίας θα αποδειχθεί ανυπέρβλητο εμπόδιο;

Η Ξένη είναι μια δυναμική γυναίκα που δεν φοβάται να ρισκάρει! Και μεγαλύτερο ρίσκο από τον έρωτα δεν υπάρχει, ειδικά όταν δίνεσαι ολοκληρωτικά, όπως συνηθίζει να κάνει η ίδια. Απέναντί της θα βρεθεί ο ρομαντικός Σεραφείμ, που αναπολεί τις εποχές που ήταν ερωτευμένος και έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα αποφασισμένος να τις ξαναζήσει. Μήπως είναι αυτός που θα κάνει την Ξένη να πει «τα παίζω όλα για όλα»; Και μήπως αυτό το ραντεβού αποδειχθεί ένα πραγματικό jackpot στον έρωτα;