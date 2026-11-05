Η Ιωάννα Τούνη μίλησε για την υπόθεση της ΜΚΟ, εκφράζοντας ανοιχτά τα συναισθήματά της, απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις.

Η Ιωάννα Τούνη μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μίλησε για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που κατηγορείται για οικονομικές απάτες.

Η γνωστή influencer, στο σύντομο βίντεο που δημοσίευσε το απόγευμα της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, μίλησε για τη συγκεκριμένα υπόθεση εκφράζοντας ανοιχτά τα συναισθήματά της απέναντι στους ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν τα παιδιά, με απώτερο σκοπό τον οικονομικό πλούτο.

Μέσα από την τοποθέτησή της, εξήγησε ότι μετά από τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα πάψει να προσφέρει τη βοήθειά της σε ανθρώπους που πραγματικά την έχουν ανάγκη, ενώ στη λεζάντα της ανέφερε: «Έπεσα κι εγώ θύμα…

Αυτό όμως δεν με κάνει να σταματήσω να ελπίζω και να προσφέρω! Καθώς συνεχίζουμε να πιστεύουμε στο καλό και στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη… Ελπίζω το κράτος να φροντίζει να υπάρχουν ουσιαστικοί έλεγχοι, ώστε να μην εκμεταλλεύεται κανείς την καλοσύνη μας. Μέχρι τότε ας μη χάσουμε την πίστη μας στην ανθρωπιά…»

Η ανάρτηση της Ιωάννα Τούνη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

«Είμαι ηλίθια; Όχι θα έλεγα! Έπεσα κι εγώ θύμα της ΜΚΟ Παιδική Χαρά; Έπεσα. Τις τελευταίες ημέρες με έχουν πάρει πάρα πολύ δημοσιογράφοι. Πραγματικά είναι το χειρότερό μου, το σηκώνω και λέω ‘γεια σας, δεν θα ήθελα να μιλήσω’ κατευθείαν, ξέρω κατευθείαν γιατί με θέλουν. Το όνομά μου έπαιξε σε πάρα πολλά άρθρα γιατί ήμουν ένα από τα άτομα, μεταξύ πολλών βέβαια, που έχω συμβάλλει κι εγώ οικονομικά στην ενίσχυση του συγκεκριμένου οργανισμού. Δεν ξέρω πώς νιώθω... Δεν ξέρω πώς νιώθω; Ξέρω πώς νιώθω. Από τη μία, τεράστια οργή, όχι για τα χρήματα που έχασα, αλλά για τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν όντως για να βοηθηθούν παιδιά άρρωστα, παιδιά τα οποία ενδεχομένως σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή και τα χρήματα αυτά ενώ συγκεντρώθηκαν, δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό παραλήπτη.

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Νιώθω πραγματικά οργή. Και είναι από τις περιπτώσεις που δεν μιλάμε απλά για μία οικονομική απάτη. Δεν μιλάμε απλά για κλεψιά. Μιλάμε για ζωές οι οποίες χάθηκαν, ενώ αν τα παιδάκια αυτά είχαν όντως λάβει όλο το χρηματικό ποσό και είχαν κάνει την αγωγή τους, το χειρουργείο που πρόκειται να καθορίσει τη ζωή τους, σήμερα ενδεχομένως θα είχαν βγει νικητές. Δεν νομίζω ότι περιγράφεται με λόγια το συγκεκριμένο συναίσθημα. Πόσο άνιωθος άνθρωπος μπορεί να είσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο σε παιδάκια; Δεν το χωράει ο νους μου. Μακάρι να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή. Δεν το συζητώ ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν κλείσει first class στην κόλαση.

Ξέρεις τι είναι αυτό που σκέφτομαι και με λυπεί ακόμη περισσότερο; Ότι τέτοιες πράξεις κλονίζουν σοβαρά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων οι οποίοι όντως θέλουν να βοηθήσουν με 1, 2, 5, 10, 100 ευρώ, όσα θέλει να βάλει ο κάθε ένας και λες ‘γιατί ρε φίλε να βάλω εγώ αυτά τα 5 ευρώ που θέλω να πάω να πιω έναν καφέ για να τα τρώνε οι άλλοι σε στις ΜΚΟ…’. Εύχομαι να υπάρξει κινητοποίηση άμεσα και να γίνει υπεραυτηρός έλεγχος σε όλες τις ΜΚΟ της χώρας.

Αν με ρωτάς… Θα βοηθήσω ξανά όταν νιώσω ότι υπάρχει ανάγκη, όπως έχω κάνει στο παρελθόν, πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να διατυμπανίζουμε… Γι’ αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχω τοποθετηθεί… Ένα μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το κατακάθι που ζούμε ότι υπάρχουν όντως άνθρωποι που βοηθάνε. Ελπίζω να είναι το πρώτο και τελευταίο περιστατικό… Μακάρι όλοι εμείς να μην χάσουμε την ελπίζουμε στο καλό…».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7704662471101091095}