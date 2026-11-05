«Πόσα ψέματα θα πείτε ακόμα κ. Πιερρακάκη;» διερωτάται η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Πολιτική επίθεση στον Κυριάκο Πιερρακάκη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, για τις εξελίξεις με το νομοσχέδιο για τα funds, τους servicers και τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Στη δήλωσή της, η κ. Κουφονικολάκου κατηγορεί τον κ. Πιερρακάκη ότι παρουσιάζει μόνο μέρος της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι, ενώ η δημιουργία των funds αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση από το 2015, μέχρι το 2019 υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες και δικλείδες ασφαλείας μέσω του νόμου 4354/2015. Όπως σχολιάζει «Κύριε Πιερρακάκη, η μισή αλήθεια είναι ολόκληρο ψέμα. Και εσείς, για άλλη μια φορά, λέτε ψέματα. Ναι, τα funds ήταν μνημονιακή υποχρέωση το 2015. Μέχρι το 2019 όμως υπήρχαν κανόνες. Υπήρχαν έλεγχοι. Υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, με τον ν. 4354/2015. Γι' αυτό οι μεταβιβάσεις έμειναν περιορισμένες. Μετά ήρθατε εσείς... Με το πρόγραμμα «Ηρακλής» ανοίξατε τη λεωφόρο διάπλατα. Κάνατε την πώληση των δανείων κερδοφόρα και ελκυστική, και μάλιστα με την εγγύηση του Δημοσίου.»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τονίζει ότι «καταργήσατε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εμείς θα την επαναφέρουμε. Οι πλειστηριασμοί αυξήθηκαν 131%. Πείτε την αλήθεια στον κόσμο: Πόσοι πλειστηριασμοί έγιναν από το 2015 έως το 2019; Και πόσοι στην καταστροφική σας επταετία; ⁠Αφήσατε funds και servicers να κάνουν ό,τι θέλουν. Ανενόχλητοι. Ανεξέλεγκτοι. Εμείς θα θεσμοθετήσουμε αυστηρό πλαίσιο εποπτείας, και θα το εφαρμόσουμε. ⁠Επιχειρήσατε να περάσετε το άρθρο 23. Μια ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης θα γινόταν εκτελεστός τίτλος. Χωρίς διαταγή πληρωμής. Χωρίς δικαστή. Το αποσύρατε μόνο όταν ξεσηκώθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι δανειολήπτες και η αντιπολίτευση. Και τον Ιούνιο περάσατε το άρθρο 15 του ν. 5313/2026. Η σύμβαση του εξωδικαστικού έγινε εκτελεστός τίτλος. Χωρίς έλεγχο. Ακόμη και για όσες είχαν υπογραφεί πριν. Ακόμη και σε βάρος των εγγυητών και των συνοφειλετών.»

Η κ. Κουφονικολάκου καταλήγει κατηγορώντας τον κ. Πιερρακάκη ότι επιχειρεί να αποκρύψει τις συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών για τους πολίτες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πόσα ψέματα ακόμη θα πείτε για να κρύψετε το μεγάλο κακό που κάνατε στους πολίτες; Δεν πείθετε πια κανέναν. Όλες και όλοι ξέρουμε ότι είστε ο Mr. Funds».

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