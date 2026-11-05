Η ερμηνεύτρια μίλησε ακόμη για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και τον Γιώργο Περρή, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Πέγκυ Ζήνα και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου μέσα από το «Χαμογέλα και πάλι».

Η γνωστή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία και στις δυσκολίες που μπορεί να έχει αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

«Στη σκηνή δεν κρύψει ποτέ την αλήθεια. Στην σκηνή δεν είναι ότι έχω κρυφτεί. Έχω κρυφτεί από φόβο. Έχω νιώσει δηλαδή πολλές φορές ότι δεν ανήκω στον χώρο, με τον τρόπο που λειτουργεί αυτός ο χώρος. Πάντα ξεχνάω εκτός σκηνής το λόγο που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά. Λέω ‘Γιατί; Τι δουλειά έχω εγώ με όλους αυτούς’. Όχι τη δουλειά μου, το τραγούδι, αυτούς που συνανστρέφομαι, που είναι μέσα σε αυτή τη δουλειά».

Το σχόλιο της Πέγκυς Ζήνα για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Πέγκυ Ζήνα αναφέρθηκε στην κόντρα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Άννα Βίσση και το Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας την προσωπική της άποψη: «Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν αγαπηθεί βαθιά. Είμαι σίγουρη ότι όλη αυτή η φάση είναι κάτι που θα περάσει. Σε κάθε τσακωμό, σε κάθε διαφωνία, ο κάθε ένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Αυτό είναι αρκετά παρήγορο. Έχω τυπική επικοινωνία, όπως όλοι οι συνάδελφοι».

Το σχόλιο για τον Γιώργο Περρή

Τέλος, η Πέγκυ Ζήνα μίλησε για τον Γιώργο Περρή, ο οποίος αναδείχθηκε ο εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2027: «Ο Γιώργος Περρής είναι ένας τραγουδιστής απίστευτης αισθητικής. Όσες φορές τον έχω ακούσει τον έχω θαυμάσει. Είναι από τους τραγουδιστές που θα χαιρόμουν να ό,τι και να εκπροσωπούσε σε οποιαδήποτε χώρα, οπότε, καλή επιτυχία».

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