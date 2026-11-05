Η «Κοινή Λίστα» αναμένεται να καταθέσει την πρότασή της το απόγευμα στον Ισραηλινό πρόεδρο.

Το αραβικό κόμμα της «Κοινής Λίστας» δήλωσε ότι θα προτείνει τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γκαντί Άιζενκοτ στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζοκ για να αναλάβει τη θέση του επόμενου πρωθυπουργού της χώρας.

Ο Άιζενκοτ διέθετε ήδη τη στήριξη περισσότερων βουλευτών της Κνεσέτ από ό,τι ο μέχρι πρότινος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά πλέον θα έχει τη στήριξη 67 βουλευτών στην επόμενη Κνεσέτ, δηλαδή την πλειοψηφία του σώματος. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα κόμματα που τον στηρίζουν θα ενταχθούν τελικά στον συνασπισμό του.

Η Κοινή Λίστα, δήλωσε πως η ομόφωνη απόφαση από τις τρεις συνιστώσες της, ελήφθη «ως απάντηση στο δημόσιο αίτημα να μπλοκαριστεί η επιστροφή του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του στην εξουσία».

Πρόσθεσε πως η στήριξη στον Άιζενκοτ είναι σημαντική, παρά την αποτυχία του μπλοκ της αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα να επιδείξει σημαντική θέληση ««να αντιμετωπίσουν την πορεία του Νετανιάχου, καθώς και να καταπολεμήσουν την υποκίνηση εναντίον των Αράβων πολιτών και τις προσπάθειες υπονόμευσης της νομιμότητας της πολιτικής τους απόφασης».

Παρά το γεγονός ότι ο Άιζενκοτ, συνεχίζει η δήλωση, έχει δεχθεί περισσότερη στήριξη από ότι ο Νετανιάχου, «πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να διευρύνουμε το χάσμα μεταξύ τους» σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Κοινή Λίστα, επισημαίνοντας πως η κίνηση αυτή θα ενισχύσει τις πιθανότητες αντικατάστασης της κυβέρνησης και θα μειώσει την προοπτική μιας ενωμένης κυβέρνησης που θα μπορούσε να διατηρήσει τον Νετανιάχου στην εξουσία.

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Η Κοινή Λίστα αναμένεται να καταθέσει την πρότασή της το απόγευμα στον Ισραηλινό πρόεδρο.

Με πληροφορίες των Times of Israel