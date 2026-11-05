«Στην επταετία του κυρίου Μητσοτάκη οι πλειστηριασμοί αυξήθηκαν κατά 130%» τονίζει ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

Ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ Δημήτρης Λυρίτσης απευθύνει τρία συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο ποιος συνέταξε το επίμαχο άρθρο 23, αλλά και στο γιατί, ενώ αποσύρθηκε η συγκεκριμένη διάταξη έπειτα από τις αντιδράσεις, εξακολουθεί, να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Παράλληλα, ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα τα επιχειρηματικά σχέδια του προγράμματος «Ηρακλής», θέτοντας ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Όπως σημειώνει ο κ. Λυρίτσης «Κύριε Πιερρακάκη ή να σας αποκαλούμε καλύτερα Mr. Funds αντί να αλλάζετε τη συζήτηση, απαντήστε σε τρία απλά ερωτήματα. Τουλάχιστον τα χιλιάδες νοικοκυριά που ζουν με την απειλή να χάσουν το σπίτι τους δικαιούνται μια απάντηση. Ποιος έγραψε το άρθρο 23 με το οποίο θα γινόταν αυτόματη κατάσχεση στα σπίτια του κόσμου χωρίς δικαστική κρίση; Αν οι αντιρρήσεις ήταν αρκετές για να αποσύρετε το άρθρο 23, γιατί δεν αποσύρετε όμοια διάταξη που έχετε στον εξωδικαστικό μηχανισμό; Θα δώσετε επιτέλους στη δημοσιότητα τα επιχειρηματικά σχέδια του Ηρακλή; Μόνο το 2025 προγραμματίστηκαν 67.309 πλειστηριασμοί ακινήτων. Στην επταετία του κυρίου Μητσοτάκη οι πλειστηριασμοί αυξήθηκαν κατά 130%»

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