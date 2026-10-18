Άλλες εποχές θυμίζει ο γραμματέας της ΝΔ- Ο Μητσοτάκης υπέρ της προώθησης της θεωρίας των «δυο άκρων»! -Γιατί είναι ανιστόρητη η συγκεκριμένη θεωρία που στην εφαρμογή της οδηγεί στην ποινικοποίηση του ΚΚΕ-Πού κάνει λάθος ο Περισσός.

Ρωτήθηκε ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ένα έξυπνο και κατηρτησμένο στέλεχος της ΝΔ, αν τον προβληματίζουν τα δημοσκοπικά ευρήματα με τα ποσοστά του κόμματος Κασιδιάρη.

Και αυτός στοχοποίησε το ...ΚΚΕ:

«Όπως με προβληματίζει κι εμένα ότι ο κόσμος ψηφίζει ΚΚΕ που είναι επίσης ένα αυταρχικό κόμμα το οποίο δεν πιστεύει στην δημοκρατία. Το οποίο στήριζε τον Στάλιν, ο οποίος επίσης σφαγίασε εκατομμύρια ανθρώπους. Τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά. Ο ένας στηρίζει τον Χίτλερ, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αντί για ελληνική σημαία είχε τη σβάστιγγα του Χίτλερ χαραγμένη πάνω του, και ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν. Αυτά είναι τα δύο άκρα. Και για αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πάμε και λίγο πιο θεσμικά και λίγο "κεντρώα", έχει κοινή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού. Γιατί αυτή είναι η ιστορία και δεν παραγράφεται.... Το Κομμουνιστικό Κόμμα στις νεότερες ηλικίες έχει πολύ πέρασμα. Οι μαθητικές καταλήψεις αυτή τη στιγμή κυρίως υποκινούνται από μαθητές οι οποίοι πρόσκεινται από τώρα κομματικά στο ΚΚΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση μαθητής να πάει να στηρίξει ένα "συστημικό" κόμμα».

Ας δούμε κάποια συμπεράσματα από τα όσα είπε ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος:

-Η θεωρία των «δυο άκρων» είναι η επίσημη πολιτική της «κεντρώας» Νέας Δημοκρατίας επί ηγεσίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντιθέτως με ότι συνέβαινε επί Κωνσταντίνου Καραμανλή (που καυχόταν ότι νομιμοποίησε το ΚΚΕ -που νομιμοποιήθηκε από τους αγώνες του και κανείς δεν μπορούσε να μιλάει για αποκατάσταση της δημοκρατίας χωρίς τη νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος), επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που ζητούσε τη νομιμοποίηση πριν τη δικτατορία, επί Κώστα Καραμανλή ξεκάθαρα, ακόμα και επί Μιλτιάδη Έβερτ! Αν η θεωρία των «δυο άκρων» δεν ήταν επίσημη πολιτική της ΝΔ το Μαξίμου θα είχε αντιδράσει στις δηλώσεις Κυρανάκη ή, έστω, θα κρατούσε αποστάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Η θεωρία της εξίσωσης του κομμουνισμού με το ναζισμό είναι ανιστόριτη καθώς η Σοβιετική Ένωση πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα και είχε τη μεγαλύτερη συμβολή για το τσάκισμα του ναζισμού με 20.000.000 νεκρούς. Και οι έλληνες αντιστασιακοί με πρώτους τους κομμουνιστές ήταν οι πρώτοι που συλλαμβάνονταν και εκτελούνταν στα μπλόκα των ναζί αφού προηγουμένως τους υποδείκνυαν φορώντας τις κουκούλες τους οι συνεργάτες των κατακτητών. Μπορεί κανείς να τους εξισώσει; Μπορεί κανείς να εξισώσει τους 200 εκτελεσμένους στον τοίχο της Καισαριανής με αυτούς που τους εκτέλεσαν;

-Πού έχει δίκιο ο γραμματέας της ΝΔ; Πως η «θεωρία των δυο άκρων» είναι πλέον επίσημη θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς.

-Η Νέα Δημοκρατία επί ηγεσίας Κυριάκου Μητσοτάκη υιοθετεί όλο και πιο δεξιές έως και ακροδεξιές θέσεις αναλαμβάνοντας τρομερό κόστος για τη «νομιμοποίηση» της ακροδεξιάς και την αύξηση της δύναμής της στη χώρα.

-Η «θεωρία των δυο άκρων» οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια όχι απλώς στην ποινικοποίηση κομμουνιστικών κομμάτων και συμβόλων, όπως συμβαίνει σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην ίδια την απαγόρευση της δράσης τους! Και μακάρι να βγούμε ψεύτες, αλλά αυτός είναι και ο τελικός στόχος ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ όσων προωθούν τη «θεωρία των δυο άκρων» και στη χώρα μας, αν βεβαίως οι διεθνείς εξελίξεις το επιτρέψουν.

-Στο πλαίσιο αυτό ο Περισσός κατά τη γνώμη μας κάνει λάθος να βάζει στην ίδια πλάστιγγα όλα τα κόμματα. Δεν μιλούμε για την ουσία του συνθήματος «Πέντε κόμματα δυο πολιτικές», το οποίο είναι σεβαστό ακόμα και αν διαφωνεί κανείς. Μιλούμε για το κλίμα που δημιουργεί ο Περισσός πως όλα τα υπόλοιπα κόμματα υιοθετούν τη «θεωρία των δυο άκρων». Δεν είναι σωστό και υπονομεύει ένα μέτωπο που απαιτείται απέναντι στην ανιστόρητη θεωρία που ανέδειξε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης!