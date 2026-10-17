Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να θεωρεί ότι πίσω από τα δημοσιεύματα κρύβεται το Μαξίμου.

Ορυμαγδός δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα με θέμα «Ο Καραμανλής αδειάζει Σαμαρά».

Αφορμή μια ανάρτηση του Τάκη Χατζή ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Επί του θέματος έχουν γράψει προ πολλού τα «Παιχνίδια Εξουσίας» (ΕΔΩ).

Ας επανέλθουμε:

-Ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να προβεί σε καμία δήλωση υπέρ του κόμματος Σαμαρά. Ναι, αλλά δεν πρόκειται να προβεί και σε δήλωση στήριξης υπέρ της Νέας Δημοκρατίας! Υπέρ ποιου λειτουργεί αυτό είναι εύκολο να το κρίνει κανείς.

-Δεν πρόκειται να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά όποιους πολιτικούς του φίλους τον ρωτούν να είναι ή να μην είναι υποψήφιοι με το κόμμα Σαμαρά. Γεγονός που δεν το λες και ...θετικό για τη ΝΔ.

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-Ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να συναντηθεί επισήμως με τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, αλλά παρά τις παρασκηνιακές κινήσεις του Μαξίμου, δεν πρόκειται -τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από πουθενά- να συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

-Και το κυριότερο: Όλο το προηγούμενο διάστημα με τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις του και τα μηνύματα που έστειλε έδειξε πολλά ως προς τις προθέσεις του.

Η Κυριακού Παναγή, πάντως, είναι βαθύτατα πεισμένη πως πίσω από τον ορυμαγδό των τελευταίων δημοσιευμάτων κρύβεται το Μαξίμου.

Προφανώς και δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική στάση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βαθαίνει και άλλο η απόστασή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη!