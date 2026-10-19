«Οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα παίρνουμε τη σκυτάλη! Στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στις 21 Οκτώβρη», τονίζει η ΚΝΕ.

«Αλληλεγγύη στους αγώνες της νεολαίας στη Γαλλία! Να σταματήσει τώρα η κρατική καταστολή!», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ, καλώντας σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα, σήμερα στις 18:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας χαιρετίζει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας στη Γαλλία που εδώ και έναν μήνα έχουν κατακλύσει τους δρόμους της χώρας με αποκορύφωμα τις συγκλονιστικές πανεθνικές κινητοποιήσεις στις 17 Οκτώβρη. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα των μαθητών, των φοιτητών και των εργαζομένων της Γαλλίας για μόρφωση και ζωή στο ύψος των σύγχρονων δυνατοτήτων.

Καταγγέλλουμε το όργιο κρατικής καταστολής με αποτέλεσμα δεκάδες σοβαρούς τραυματισμούς μέχρι και ακρωτηριασμό μαθητή από χειροβομβίδα κρότου - λάμψης και τις εκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτών. Αποδεικνύεται, για ακόμη μία φορά, ότι η κρατική καταστολή είναι συστατικό στοιχείο ενός κράτους που είναι εχθρικό προς τον λαό και τη νεολαία, απαραίτητο συμπλήρωμα της αντιλαϊκής πολιτικής που τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού.

Καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα τη Δευτέρα 19/10 στις 18.00.

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Οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα παίρνουμε τη σκυτάλη! Στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στις 21 Οκτώβρη. Μαζί με τους λιμενεργάτες και τη διεθνή τους απεργία στις 30 Οκτώβρη. Στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στη χώρα μας στις 25 του Νοέμβρη.

Γιατί όταν στον δρόμο μιλάει ο λαός γεννιούνται παντού πόλεις του φωτός!».