Με ένα καυστικό σποτ, η ΚΝΕ «αποχαιρετάει» την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Με την υποδοχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα από την πολιτική ηγεσία της χώρας αλλά και υπό τη μουσική του Κωνσταντίνου Αργυρού, η ΚΝΕ λέει το δικό της «αντίο» στην πρωην πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία χθες (13/10) υπέβαλε την παραίτησή της έπειτα από απάιτηση του Λευκού Οίκου.

«Οι ανθοδέσμες μαράθηκαν, οι δεξιώσεις τελείωσαν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες είναι ό,τι απέμεινε από έναν μεγάλο έρωτα...», αναφέρει η ΚΝΕ.

Μέσω του σύντομου σποτ, η Κομμουνιστική Νεολαία καυτηριάζει την lifestyle περσόνα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δείχνοντας ότι η παρουσία της στην Ελλάδα θύμιζε περισσότερο ένα καλοστημένο σόου.

«Γιατί μπορεί οι πολιτικοί θαυμαστές της να την "ψάχνουν απεγνωσμένα στην Αθήνα τους", ο λαός όμως δεν περίμενε στην ουρά για αυτόγραφο», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το σποτ καταλήγει με το πάγιο μήνυμα της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, το οποίο αντιτίθεται στη δραστηριοποίηση των ΗΠΑ εντός της χώρας. «Σε τούτη την Πρεσβεία πουλάνε θάνατο και LNG, άντε στα τσακίδια φωνάζουν οι λαοί!».

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Δείτε το σποτ

{https://youtu.be/hRuJ1D4GsOs}