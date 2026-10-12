Η ΚΝΕ καλεί τους νέους να στείλουν τα ερωτήματά τους για τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ΚΝΕ παρουσιάζει μια νέα σειρά βίντεο στα social media, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου που πλησιάζει και παράλληλα καλεί τους νέους να στείλουν τα ερωτήματά τους για τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Γιατί στην Ελλάδα γιορτάζουμε την αρχή και όχι το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου;», είναι το ερώτημα στο επίκεντρο του πρώτου βίντεο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, ημέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή.

{https://www.youtube.com/shorts/CqcVHwBXMNE}

«Με ιστορικά ντοκουμέντα, γεγονότα που δε χωρούν στα σχολικά βιβλία και ερωτήματα που αξίζει να τεθούν, η νέα σειρά επιχειρεί να φωτίσει πλευρές της Ιστορίας του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής και της ΕΑΜικής Αντίστασης, να αναμετρηθεί με μύθους που αναπαράγονται μέχρι σήμερα και να αναδείξει τα συμπεράσματα που παραμένουν επίκαιρα», επισημαίνει η ΚΝΕ.

Παράλληλα, καλεί τους νέους να στείλουν τα ερωτήματα που τους απασχολούν σχετικά με τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, τον φασισμό, την ΕΑΜική Αντίσταση κ.λπ., ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο των επόμενων βίντεο.