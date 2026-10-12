«Δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ανάγκες του λαού, με τα θηριώδη κέρδη των μονοπωλίων της ενέργειας, των εφοπλιστών και όσων βγαίνουν κερδισμένοι από την πολεμική εμπλοκή, την ακρίβεια, τις «ρήτρες και τους κόφτες της ΕΕ», σημειώνει το ΚΚΕ.

Ως κίνηση που «αποσκοπεί αποκλειστικά στη νέα προνομιακή χρηματοδότηση των ομίλων» χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, τη «ρήτρα διαφυγής» και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης.

«Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περί δήθεν “ρεαλιστικών μέτρων στήριξης” είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα όταν πανηγυρίζει για την ενεργοποίηση της “ρήτρας διαφυγής”, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στη νέα προνομιακή χρηματοδότηση των ομίλων και όχι στην ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων απ’ την τρομακτική ακρίβεια» σημειώνει σε ανακοίνωσή του.

Το ΚΚΕ σημειώνει ακόμα ότι η «αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού, με τα θηριώδη κέρδη των μονοπωλίων της ενέργειας, των εφοπλιστών και άλλων, που βγαίνουν συνεχώς κερδισμένοι από την πολεμική εμπλοκή, την ακρίβεια, τις “ρήτρες και τους κόφτες της ΕΕ”, που κανένα κόμμα, πλην του ΚΚΕ δεν αμφισβητεί».

Η ανακοίνωση του Περισσού συνεχίζει λέγοντας πως «γι’ αυτό και απαιτείται να δυναμώσει η πάλη για μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης του λαού, σε σύγκρουση με την πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ που τροφοδοτούν την ενεργειακή ακρίβεια και τα πλεονάσματα της φοροληστείας. Αυτό σηματοδοτούν οι προτάσεις του ΚΚΕ, τις οποίες απορρίπτουν συστηματικά ή κωφεύουν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, διεκδικώντας: Κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στην ενέργεια. Επιβολή πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διυλιστηρίων. Επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας κι εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που εκτινάσσουν το κόστος φυσικού αερίου».