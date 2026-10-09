Στο επίκεντρο της κριτικής του ΚΚΕ βρίσκεται η δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης των ενεργειακών επιχειρήσεων, την ώρα που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν υψηλές επιβαρύνσεις.

Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργοποίηση της «ρήτρας διαφυγής» στην ενέργεια επικρίνει το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι οι βασικοί ωφελημένοι είναι οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, την ώρα που τα νοικοκυριά συνεχίζουν να επιβαρύνονται από την ακρίβεια και τη φορολογία.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η συγκεκριμένη απόφαση δίνει τη δυνατότητα στους ενεργειακόυς ομίλους να επωφεληθούν από πρόσθετη χρηματοδότηση, παρά τα υψηλά κέρδη που ήδη καταγράφουν. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Ο Περισσός συνδέει την ευρωπαϊκή απόφαση με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΝΔ, κάνοντας λόγο για άνιση αντιμετώπιση επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Όπως τονίζει, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις και διευκολύνσεις για τη στήριξη των επιχειρηματικών κερδών, οι πολίτες εξακολουθούν να επιβαρύνονται από τους φόρους στην ενέργεια και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας απαιτεί αλλαγή πολιτικής και ενίσχυση των διεκδικήσεων για ουσιαστική ελάφρυνση των νοικοκυριών. Μεταξύ των μέτρων που προτείνει είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια, η επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διυλιστηρίων.

Παράλληλα, ζητά την επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες επιλογές συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους του φυσικού αερίου.

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Καταλήγοντας, το ΚΚΕ καλεί σε ενίσχυση των αγώνων απέναντι στην κυβερνητική και ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας, θέτοντας ως προτεραιότητα τη μείωση των επιβαρύνσεων για τις λαϊκές οικογένειες και τον περιορισμό της κερδοφορίας των μεγάλων ενεργειακών επιχειρήσεων.