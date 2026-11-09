Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο πόρισμα της νεκροψίας – νεκροτομής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Μαίνεται το μυστήριο με τη σορό που εντοπίστηκε μέσα σε αποσκευή, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, το βράδυ της Κυριακής.



Όπως φαίνεται, αυτό που κινητοποίησε τους περίοικους ήταν η πολύ έντονη μυρωδιά που ήταν αισθητή για δεκάδες μέτρα κατά μήκος της οδού Αλκαμένους. Περαστικός, λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής, διέκρινε ένα αντικείμενο σαν βαλίτσα ή μεγάλο υφασμάτινο σακίδιο, κοντά στη συμβολή της Αλκαμένους με την οδό Χαρίσσης.

Όταν πλησίασε, διέκρινε ότι εξείχε κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινο χέρι. Άμεσα ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ και λίγο μετά τις οκτώ αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και ξεκίνησαν να ερευνούν τον χώρο.

Σε αφρικανή φαίνεται οτι ανήκει η σορός

«Ήμουν με τον σκύλο μου, είδα μια σακούλα. Μύριζε πολύ έντονα, πώς να στο πω; Πολύ περίεργα, δεν μπορώ να το περιγράψω, περίπου στις οκτώ έγινε, μετά ήρθε η αστυνομία» ανέφερε χθες, στο Orange Press Agency, ένας νεαρός που μένει με τους δικούς του στην πολυκατοικία μπροστά από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.

«Έκλεισαν τους δρόμους πέρα δώθε. Το είδαμε ότι το είχαν βάλει μέσα σε μια σακούλα. Δεν είδα κάποια βαλίτσα όπως λένε. [...] Απλά πέρασα εκείνη την ώρα και μου είπε ένας κύριος με κάτι γάντια (σ.σ. εννοεί αστυνομικό της Σήμανσης), να πάω στην άκρη, ότι δεν μπορώ να περάσω και του λέω έχω τα πράγματα από το σπίτι μου από εδώ και μου λέει πήγαινε από τον απέναντι δρόμο. Πέρασα από τον απέναντι δρόμο, κοίταξα και είδα κάποιον αστυνομικό που μου φώναζε να φύγω, να μη βλέπω και έφυγα» προσέθεσε.



Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η σορός φαίνεται ότι ανήκει σε γυναίκα, πιθανότατα αφρικανικής καταγωγής. Η αυτοψία που έγινε το βράδυ της Δευτέρας δεν απέδωσε σημαντικά στοιχεία για τα αίτια θανάτου της γυναίκας. Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο πόρισμα της νεκροψίας – νεκροτομής στην οποία θα υποβληθεί η σορός σήμερα.