«Θλίβομαι με διάφορα δημοσιεύματα, καθώς και με τη λογική της αντιπολίτευσης», τόνισε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου υπογράμμισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ότι η γραπτή γνωστοποίηση στην οποία προέβη η Γαλλία προς την Τουρκία για την πορεία του πλοίου σχετικά με το καλώδιο, δεν πρόκειται για αίτημα αδειοδότησης, αλλά για μια ανακοίνωση πληροφοριακού χαρακτήρα. «Δεν πρόκειται για αίτημα αδείας, εμείς εκδώσαμε την άδεια και τη νόμιμη NAVTEX για τους ναυτιλλομένους. Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX για να καταργήσει με τον δικό της τρόπο τη νόμιμη ελληνική NAVTEX», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Στη συνέχεια, απάντησε στα σχόλια κριτικής που δέχεται η ελληνική Κυβέρνηση για το ότι η Γαλλία έπραξε σαν να αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στην περιοχή: «Θλίβομαι με διάφορα δημοσιεύματα, καθώς και με τη λογική της αντιπολίτευσης. Η Γαλλία προχώρησε στη ρηματική διακοίνωση κατόπιν της ελληνικής αδειοδότησης για τη συνέχιση του GSI. Είναι συνήθης πρακτική να ενημερώνονται παράκτιες χώρες για τα έργα αυτά».

Και συνέχισε: «Πρόκειται για μία επί σκοπώ διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Η ενεργή NAVTEX που υπάρχει είναι αυτή που εξέδωσε ο σταθμός της Κρήτης. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εκκρεμότητα, η γαλλική εταιρεία έχει το δικαίωμα όποτε κρίνει σκόπιμο να κινηθεί το πλοίο στα ανοιχτά».

Ολοκληρώνοντας είπε: «Η Ελλάδα σέβεται την καλή γειτονία. Το έργο προχωρά».

Ερωτώμενος για πιθανή ένταση στο πεδίο, ανέφερε ότι «δεν εκτιμώ ότι βρισκόμαστε κοντά σε σκηνικό κρίσης», ενώ υπογράμμισε ότι τελικά πρέπει να βρίσκεται τρόπος αυτά τα έργα υποδομής να προχωρούν, με σεβασμό στην έννομη τάξη. Ακόμη, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο με αποφασιστικότητα και, ταυτόχρονα, σέβεται την καλή γειτονία. «Στο χώρο του GSI, τα κυρίαρχα δικαιώματα ασκούνται από Ελλάδα και Κύπρο, ας μην παραποιεί η αντιπολίτευση την πραγματικότητα απλά και μόνον για να δικαιώσει τη ρητορική της», κατέληξε.

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