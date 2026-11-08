Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών.

Ανατροπή υπήρξε στο θρίλερ που εκτυλίχθηκε σχετικά με τη σορό που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στο πεζοδρόμιο στον Άγιο Παντελεήμονα, το απόγευμα της Κυριακής 8/11. Συγκεκριμένα, παρά τις αρχικές πληροφορίες πως η σορός άνηκε σε άνδρα, τελικά το θύμα που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα είναι γυναίκα σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ υπολογίζεται πως είναι νεκρή 5-7 ημέρες. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής εμφανή τραύματα αλλά όλα θα γίνουν ακριβής στην νεκροτομή.

Παράλληλα, φαίνεται να είναι αφρικανικής καταγωγής, μικρόσωμη και πολύ νεαρής ηλικίας περίπου 17-25 ετών όπως υπολογίζει ο ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ένας 29χρονος αλλοδαπός εντόπισε την βαλίτσα στη συμβολή της οδού Αλκαμένους με την οδό Χαρίσσης και πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα όπου κατήγγειλε ότι αναδυόταν μια έντονη δυσάρεστη οσμή από το αντικείμενο.

Αστυνομικοί που πήγαν για να ελέγξουν την βαλίτσα διαπίστωσαν ότι εντός της υπήρχε μια ανθρώπινη σορός. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άγιος Παντελεήμονας: «Μύριζε πολύ έντονα, πολύ περίεργα - Ήταν σε σακούλα το πτώμα»

«Με έδιωξαν οι αστυνομικοί, δεν με άφηναν να περάσω για να μπω μέσα στο σπίτι μου. Ήμουν με τον σκύλο μου. Είδα μια σακούλα. Μύριζε πολύ έντονα. Πώς να στο πω; Πολύ περίεργα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Περίπου στις οκτώ έγινε. Μετά ήρθε η αστυνομία.

Γεμίσαμε εδώ, γέμισαν από κάτω, έκλεισαν τους δρόμους πέρα δώθε. Το είδαμε ότι το είχαν βάλει μέσα σε μια σακούλα. Δεν είδα κάποια βαλίτσα όπως λένε. Απλά πέρασα εκείνη την ώρα και μου είπε ένας κύριος με κάτι γάντια, να πάω στην άκρη, δεν μπορώ να περάσω και του λέω τα πράγματα από το σπίτι μου από εδώ και μου λέει πήγαινε από τον απέναντι δρόμο. Πέρασα από τον απέναντι δρόμο, κοίταξα και είδα κάποιον αστυνομικό που μου φώναζε να φύγω, να μη βλέπω και έφυγα» δήλωσε περίοικος που είδε τη σορό μέσα στη σακούλα.