Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τους δύο εμπλεκόμενους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.

Σοκ προκαλεί η βίαιη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν δύο νεαροί τού επιτέθηκαν με σκοπό να του αφαιρέσουν τη χρυσή αλυσίδα με τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό. Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Ιωνίας και καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο αποτυπώνονται οι στιγμές της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο ηλικιωμένος περπατούσε στον δρόμο και βρέθηκε αντιμέτωπος με τους δύο δράστες. Ένας από αυτούς κρατούσε μια βέργα και φέρεται να απείλησε τον άνδρα, προτού η κατάσταση οδηγηθεί σε σωματική επίθεση.

Στη συνέχεια, οι δράστες τον χτύπησαν επανειλημμένα στο πρόσωπο και κατάφεραν να του αφαιρέσουν την αλυσίδα με τον χρυσό σταυρό. Μάλιστα, σύμφωνα με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα χτυπήματα συνεχίστηκαν ακόμη και αφού είχαν αρπάξει το κόσμημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm6t496cbkt5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο ηλικιωμένος, παρά τον τραυματισμό του, επιχείρησε να τους ακολουθήσει. Ωστόσο, δεν κατάφερε να συνεχίσει και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, ενώ οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν από το σημείο έχοντας πάρει τη λεία τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ίδιοι άνδρες να έχουν εμπλακεί και σε άλλες επιθέσεις με παρόμοιο τρόπο στην περιοχή.