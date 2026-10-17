Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές, με μικρή πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βορειοανατολικά και ανατολικά του νομού.

Αισθητή αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, τοπικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι βοριάδες ενισχύονται, ενώ η ψυχρή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, καθώς και αρκετές περιοχές του Αιγαίου.

Το φθινοπωρινό σκηνικό αποκτά χαρακτηριστικά χειμώνα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να γίνονται αισθητές σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους εντονότερα, ενώ χιόνια αναμένονται σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική, μάλιστα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα υψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τις βροχές και τις καταιγίδες

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, το Σάββατο τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Βροχές αναμένονται στη Χαλκιδική, στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, στην ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στην ανατολική Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια, ενώ σε άλλες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο πρόσκαιρα. Σταδιακά, από το μεσημέρι και μετά, οι βροχές αναμένεται να περιοριστούν, με την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να παραμένουν μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν για μεγαλύτερο διάστημα.

Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος, με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

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Πού αναμένονται χιονοπτώσεις

Η πτώση της θερμοκρασίας θα δημιουργήσει συνθήκες για τις πρώτες χιονοπτώσεις της περιόδου σε ορεινές περιοχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, λίγα χιόνια αναμένονται σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας, σε ενδεικτικά υψόμετρα άνω των 1.500 μέτρων.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Αττική, καθώς υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας στα υψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας. Πρόκειται για ενδεχόμενο που αφορά τις ορεινές περιοχές και όχι το σύνολο του νομού.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται περίπου μεταξύ 16 και 20 βαθμών Κελσίου.

Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, από περίπου 1 έως 12-13 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 4 έως 16-18 βαθμούς. Στη Θεσσαλία αναμένονται τιμές από 5 έως 17-18 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 19-20 βαθμούς.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα ισχυρότερες τοπικά, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι, επίσης 4-5 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά θα εξασθενήσουν.

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Τι καιρό θα κάνει στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές, με μικρή πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βορειοανατολικά και ανατολικά του νομού. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις τη νύχτα στα υψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού

Η σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο το βράδυ, οπότε και προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να αυξηθούν πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και νότια. Τοπικές βροχές δεν αποκλείονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές στα νοτιοδυτικά.

Η βελτίωση, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψουν αμέσως οι θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Το κρύο θα παραμείνει αισθητό, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες, υπενθυμίζοντας ότι το φθινόπωρο μπαίνει πλέον σε πιο ψυχρή φάση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm6ti1ojtopl?integrationId=40599y14juihe6ly}