Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Σε χειμωνιάτικους ρυθμούς κινείται ο καιρός σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με το φθινόπωρο να δείχνει το πιο ψυχρό του πρόσωπο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας φέρνει ακόμη και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων σημείων της Πάρνηθας. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι κατά τόπους ισχυροί άνεμοι, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ αναμένονται στα ανατολικά και νότια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το πρωί τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 20 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

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Σάκης Αρναούτογλου: Πού θα έχουμε βροχές - Ο καιρός μέχρι 27/10

Βροχές αναμένονται μέχρι το πρωί του Σαββάτου, με τον Σάκη Αρναούτογλου να μας δείχνει στο νέο του βίντεο ότι στη συνέχεια ο καιρός θα ανοίξει σταδιακά σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κεντρικά από 7 έως 18 βαθμούς στα βόρεια από 0 έως 20 και στα νότια από 14 έως 18. Στα δυτικά από 8 έως 20 βαθμούς και στα ανατολικά από 11 έως 21 βαθμούς.

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Την Κυριακή θα υπάρχουν νέες κατά τόπους συννεφιές μέχρι και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη θα ενταθούν. Φαινόμενα αναμένονται από την Τετάρτη και από τα δυτικά της χώρας που θα επιμείνουν μέχρι και τις 27/10 πάντα σε τοπικά επίπεδο.

Πάντως μέχρι και τα τέλη του μήνα αναμένεται έντονη ψύχρα.

Αναλυτικά η νέα ανάρτηση Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=ukoo4-Xq6oU}

Ζιακόπουλος: Όλα ανοιχτά για πρώιμα χιόνια

Οι καταιγίδες και οι βροχές επιστρέφουν δυναμικά τις επόμενες ώρες με ένα νέο κύμα αστάθειας να κάνει την εμφάνισή τους. Ιδιαίτερη αίσθηση κάνει η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου που δεν αποκλείει πρώιμα χιόνια και εξαιρετικά χαμηλές για το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μέγιστες θερμοκρασίες σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του έντονη μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός, με ψυχρές αέριες μάζες να δημιουργούν συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε φθινόπωρο. Βροχές, σποραδικές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών, σύμφωνα με την ανάλυση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που παραθέτει στο ιστολόγιο του. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα σημαντικότερα φαινόμενα. Ιδιαίτερα το πρωί του Σαββάτου, η αίσθηση του καιρού θα είναι χειμωνιάτικη, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν και την αστάθεια να ευνοεί την εκδήλωση βροχοπτώσεων και τοπικών καταιγίδων.

Πώς θα αλλάξει ο καιρός το επόμενο 36ωρο

Όπως σημειώνει η νέα μεταβολή του καιρού συνδέεται με την κίνηση ενός αποκομμένου βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Βαλτικής προς τα βόρεια και βορειοανατολικά Βαλκάνια. Στη συνέχεια, ένας μέγιστος στροβιλισμός αναμένεται να κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς τα Δωδεκάνησα, επηρεάζοντας την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή μας. Ο συνδυασμός της δυναμικής του συστήματος με την αυξημένη αστάθεια δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επερχόμενης μεταβολής είναι οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στη μέση τροπόσφαιρα, σε ύψος περίπου 5,5 χιλιομέτρων. Οι τιμές που προβλέπονται, κυρίως για τη βορειοανατολική Ελλάδα, χαρακτηρίζονται εξαιρετικά χαμηλές για την εποχή.

Πού αναμένονται καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση Ζιακόπουλου «οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και σποραδικών καταιγίδων κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα». Η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων θα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Χειμωνιάτικη αίσθηση πριν από το τέλος του μήνα

Η τάση «δείχνει» ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να σημειωθούν πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα σύμφωνα με την πρόγνωσή του «δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να σημειωθούν εξαιρετικά χαμηλές για το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μέγιστες θερμοκρασίες και να παρατηρηθούν πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις». Με αυτά τα δεδομένα η εξέλιξη του καιρού αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

H πρόγνωση Ζιακόπουλου

Το πρώτο βήμα για την εξέλιξη του καιρού το επόμενο 36άωρο στη χώρα μας ήταν η αποκοπή (Α) του χαμηλού από τη γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Το δεύτερο βήμα ήταν η κίνηση του αποκομμένου χαμηλού από τις Βαλτικές χώρες προς τα Β-ΒΑ Βαλκάνια και το κρίσιμο για τον καιρό της περιοχής μας τρίτο βήμα είναι η δημιουργία ενός μέγιστου στροβιλισμού (ΜΣ) το οποίο αναμένεται να κινηθεί από τα ΒΔ Βαλκάνια προς τα Δωδεκάνησα.

Στη μέση τροπόσφαιρα (5,5 χλμ) οι χαμηλές θερμοκρασίες των αερίων μαζών που θα μεταφερθούν στην περιοχή μας και κυρίως στη ΒΑ Ελλάδα είναι εξαιρετικά σπάνιες για την εποχή και αυτό ευνοεί τη στατική αστάθεια κυρίως στην περιοχή του Β. Αιγαίου. Πέρα από αυτό, οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και σποραδικών καταιγίδων κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Αυτό θα γίνει λόγω της θετικής μεταφοράς στροβιλισμού και της όποιας βαροκλινικότητας υπάρχει στο νότιο τμήμα της περιφέρειας του στροβίλου (ΠΒ).

Αναμφίβολα, στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και της νότιας χώρας το πρωί του Σαββάτου το σκηνικό του καιρού θα είναι χειμωνιάτικο, αλλά τα φαινόμενα δεν θα κρατήσουν πολύ. Τέλος, από κλιματολογικής πλευράς, δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να σημειωθούν εξαιρετικά χαμηλές για το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μέγιστες θερμοκρασίες και να παρατηρηθούν πολύ πρώιμες χιονοπτώσεις.