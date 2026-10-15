Νέα επιδείνωση αναμένεται από την Παρασκευή (16/10), με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Με ισχυρούς βοριάδες και τοπικές βροχές αναμένεται ο καιρός σήμερα, Πέμπτη (15/10), και από την Παρασκευή (16/10) και το Σάββατο (17/10) προβλέπεται νέα επιδείνωση.

Σημειώνεται ότι η κακοκαιρία που έπληξε την Τετάρτη (14/10) τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές ενώ σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στην Εύβοια, όπου υπερχείλισαν ποτάμια και εστάλησαν μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων, αλλά και στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), σήμερα (15/10) τα φαινόμενα θα περιοριστούν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, νέα επιδείνωση αναμένεται από την Παρασκευή (16/10), με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σάββατο (17/10) με σταδιακή εξασθένηση, ενώ την Κυριακή (18/10) ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.

Ο καιρός σήμερα

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo, νεφώσεις αναμένονται αρχικά στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο στην Εύβοια και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 20, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 7 έως 19, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19, στις Κυκλάδες από 14 έως 19, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 16 έως 22 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το πρωί. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών έως το πρωί. Στη συνέχεια θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και σταδιακά, από τις μεσημβρινές ώρες, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.

Από αργά το απόγευμα, οι βροχές θα ενταθούν στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ στις Κυκλάδες είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο, καθώς και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Στα δυτικά και βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά ισχυρά έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Στη συνέχεια οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν σταδιακά στα νοτιοανατολικά.

Παράλληλα, λίγα χιόνια αναμένονται τις πρωινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς.