Κατά την πτώση του, ο 17χρονος προσέκρουσε αρχικά σε γυάλινο στέγαστρο που βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου και στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα

Συναγερμός σήμανε στην Θεσσαλονίκη λιγο μετά τις 11:30 το πρωί, έπειτα από πτώση 17χρονου από κτίριο στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30, στην οδό Εγνατία, κοντά στη στάση των αστικών λεωφορείων «Κολόμβου». Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ανήλικος έπεσε από παράθυρο διαμερίσματος στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Κατά την πτώση του, ο 17χρονος προσέκρουσε αρχικά σε γυάλινο στέγαστρο που βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου και στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο τραυματία και στη συνέχεια τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.