Το γαϊδούρι έκοβες βόλτες στην εθνική οδό ανάμεσα σε φορτηγά και ΙΧ – Το βίντεο με τις κινήσεις του έγινε viral!

Ένα απίστευτο θέαμα περίμενε τους οδηγούς στην εθνική οδό προς Θεσσαλονίκη καθώς εκεί που περίμεναν να συναντήσουν αυτοκίνητα και φορτηγά, βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε έναν… τετράποδο ταξιδιώτη!

Ένα γαϊδούρι αποφάσισε να κάνει τη δική του βόλτα στην εθνική οδό, κινούμενο ολομόναχο ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, στο ύψος του Γαλλικού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έστειλε ακροατής του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, με το ζώο να κινείται στο οδόστρωμα και τους οδηγούς να προσπαθούν να διαχειριστούν το απρόσμενο θέαμα.

Από την εθνική… στην ασφάλεια!

Ευτυχώς, η περιπέτεια του γαϊδουριού είχε αίσιο τέλος. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το ζώο πιάστηκε και απομακρύνθηκε από τον δρόμο, χωρίς να αναφερθεί κάποιο ατύχημα. Μπορεί η εικόνα να προκαλεί έκπληξη και χαμόγελα, ωστόσο η παρουσία ενός τόσο μεγάλου ζώου σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο. Τουλάχιστον, αυτή η ασυνήθιστη πρωινή… εκδρομή προς τη Θεσσαλονίκη είχε αίσιο τέλος!

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