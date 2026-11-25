Το μήνυμα Κουτσούμπα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Από τις απεργιακές κινητοποιήσεις ο Δημήτρη Κουτσούμπας έδωσε το λαϊκό στίγμα κάνοντας λόγο για «προάγγελο μιας νέας περιόδου ανάτασης».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο γ.γ. του ΚΚΕ δήλωσε πως «η πολιτική και οι στόχοι της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την εξασφάλιση της κερδοφορίας μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τη συμμετοχή της στους πολεμικούς σχεδιασμούς, έχουν οδηγήσει τον λαό μας συνεχώς να πληρώνει, με τη μεγάλη ακρίβεια, με τη φοροληστεία, με την καθήλωση των μισθών στα επίπεδα του 2009, με την ουσιαστική ληστεία των συντάξεων, του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο και τόσα άλλα».

Πρόσθεσε ακόμα πως «η σημερινή πανεργατική πανελλαδική απεργία στέφεται ήδη από μεγάλη επιτυχία σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ουσιαστικά οργανωμένη με αποφασιστικότητα απ' τα κάτω, απ’ τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους, τα σωματεία τους, τους συλλόγους τους. Με τη συμμετοχή, επίσης, αγροτών, κτηνοτρόφων στην επαρχία, αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων στις πόλεις, της νεολαίας μας, των φοιτητών, των μαθητών. Είναι ο προάγγελος μιας νέας περιόδου ανάτασης, αντεπίθεσης του εργατικού λαϊκού κινήματος σε συντονισμό με τα κινήματα των άλλων χωρών της Ευρώπης, όλου του κόσμου. Προχωράμε καλά!».