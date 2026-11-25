Ο Σταμάτης Κραουνάκης παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Στην Κατερίνα Καινούργιου και την κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, αλλά και την προσωπική του πορεία.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Σταμάτης Κραουνάκης, αναφέρθηκε σε μερικούς από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους καλλιτέχνες του σήμερα, ενώ μίλησε και για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, η συγκεκριμένη διαμάχη είναι κάτι που δεν τον αφορά:

«Δεν με απασχολεί τι έχει συμβεί, δεν είναι ο κόσμος μου. Αυτά τα δύο παιδιά δεν είναι ο κόσμος μου. Δεν θα πω εγώ αν είναι μία σπουδαία φωνή. Είναι μία πολύ καλή τραγουδίστρια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Κραουνάκης.

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Με αφορμή μάλιστα, τη συζήτηση, ο σπουδαίος καλλιτέχνης, διευκρίνισε ότι δεν είναι σύμφωνος με τους δημιουργούς που απαγορεύουν σε τραγουδιστές να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους: «Δεν μου πολυαρέσουν αυτά. Κάνουμε μία δουλειά που αναζητάμε την επικοινωνία. Όταν ξεκινάνε οι απαγορεύσεις, είναι κάτι που ο κόσμος ξενερώνει».

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Η αναφορά του Σταμάτη Κραουνάκη στον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν και είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μία ημέρα πριν από τον θάνατό του:

«Είχαμε πει τα πάντα. Έτσι και αλλιώς, με τον Γιώργο λέγαμε πάντα, τα πάντα. Όταν έμαθα για την απώλειά του σοκαρίστηκα, γιατί δεν το περίμενα. Μου ήρθε νταμπλάς. Δεν πιστεύω ότι έφυγε με παράπονο, αλλά είναι αυτό που λέω: Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Ναι, ήταν ένας μοναχικός καλλιτέχνης».

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