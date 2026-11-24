Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη στα social media.

Η Μαρία Μαζωνάκη, η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση στα social media το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Μαζωνάκη ανήρτησε ένα διαφορετικό κείμενο, μέσω του οποίου ζητά από τα σάιτ και τις σελίδες του διαδικτύου να αξιοποιούν αληθινές φωτογραφίες του αδερφού τις και όχι αλλοιωμένες από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Μαρία Μαζωνάκη, στην ανάρτησή της, αναφέρει: «Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες και τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες… Το πρόσωπό και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση.

Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη στήριξη και τον σεβασμό σας».

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