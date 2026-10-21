«Η αρχή έγινε και γεννά ελπίδα, δίνει δύναμη, ανοίγει δρόμους», αναφέρει η ΚΝΕ.

Ως ένα «ορμητικό ποτάμι ελπίδας, αγώνας και διεκδίκησης» χαρακτήρισε η ΚΝΕ τις μαζικές διαδηλώσεις μαθητών, φοιτητών, γονέων και εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι διεκδικούν δωρεάν παιδεία με ασφάλεια και προοπτικές, καθώς και αξιοπρεπή ζωή.

Η ΚΝΕ ασκεί για πολλοστή φορά έντονη κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές για υποχρηματοδότηση της Παιδείας και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, με αφορμή την περίπτωση της Γκράβας, ενώ καλεί σε νέα συλλαλητήρια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο διεθνούς μέρα αγώνα.

«Θα επιβιώσουμε ή θα σπουδάσουμε;»

«Ένα ορμητικό ποτάμι ελπίδας, αγώνα και διεκδίκησης πλημμύρισε σήμερα την Αθήνα και όλη τη χώρα! Δεκάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδήλωσαν μαζικά, διεκδικώντας το αυτονόητο: να μπορούν οι νέοι να μορφώνονται ολόπλευρα, δωρεάν και με ασφάλεια, να σπουδάζουν και να ζουν με αξιοπρέπεια.

Ήθελαν τη νεολαία φοβισμένη και σιωπηλή, τη βρήκαν στους δρόμους, μαχητική και αποφασισμένη! Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις έδωσαν την καλύτερη απάντηση στην προσπάθεια της κυβέρνησης να τρομοκρατήσει, να συκοφαντήσει και να βάλει εμπόδια στους αγώνες. Όσοι ήλπιζαν ότι με απειλές και καταστολή θα επιβάλλουν σιωπή στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια, έφαγαν τα μούτρα τους!

Το σύνθημα «θα επιβιώσουμε ή θα σπουδάσουμε;» που ακούγεται σε όλη την Ευρώπη συμπυκνώνει την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες νέοι και οι οικογένειές τους. Είναι η απάντηση στα παραμύθια της ΕΕ περί «ίσων ευκαιριών» και «ανάπτυξης για όλους». Γιατί είναι πρόκληση, το 2026, με την επιστήμη και την τεχνολογία να κάνουν άλματα, οι νέοι να αναγκάζονται να διαλέγουν ανάμεσα στη μόρφωση και την επιβίωση!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από τους δρόμους της Γαλλίας μέχρι τα Προπύλαια, οι αγώνες της νέας γενιάς συναντιούνται! Γιατί πίσω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν βρίσκεται το ίδιο μεγάλο δίλημμα: Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Μετά τα Τέμπη, τώρα στην Γκράβα, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας με τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις, αποδείχθηκε ότι κράτος και κυβέρνηση αντιμετωπίζουν την ασφάλεια των μαθητών ως κόστος! Για την Παιδεία, την Υγεία, τις ανάγκες της νεολαίας, μας λένε ότι «δεν υπάρχουν λεφτά» αλλά βρίσκουν δισεκατομμύρια για τους πολεμικούς ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Σήμερα, η αρχή έγινε και γεννά ελπίδα, δίνει δύναμη, ανοίγει δρόμους! Αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι ακίνητο, τίποτα δεν είναι δεδομένο, όταν ο λαός και η νεολαία αποφασίζουν να βγουν στο προσκήνιο. Όταν δεν περιμένουν λύσεις από εκείνους που τους στερούν το μέλλον, αλλά παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, οργανώνονται, διεκδικούν, ενώνουν τη φωνή τους, μετατρέπουν την αγανάκτηση σε συλλογική δύναμη! Έτσι το «τίποτα δεν αλλάζει» δίνει τη θέση του στο «μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα»!

Γι' αυτό συνεχίζουμε! Η Παρασκευή 30 Οκτώβρη είναι ο επόμενος μεγάλος αγωνιστικός σταθμός, μια διεθνής ημέρα αγώνα! Με νέα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια, μαζί με τη διεθνή απεργία των λιμενεργατών σε πάνω από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Από τα σχολεία και τις σχολές μέχρι τους χώρους δουλειάς και τα λιμάνια, συναντιούνται οι διεκδικήσεις για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα, για την ειρήνη μεταξύ των λαών κόντρα στους πολέμους των καπιταλιστών.

Σε αυτούς τους αγώνες, με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ στην πρώτη γραμμή, δυναμώνει η οργάνωση, η συλλογική δράση, η αμφισβήτηση μιας πολιτικής που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Δυναμώνει η πεποίθηση ότι ο λαός και η νεολαία έχουν τη δύναμη όχι μόνο να διεκδικούν όσα δικαιούνται, αλλά και να ανοίξουν τον δρόμο της επαναστατικής ανατροπής της κοινωνίας, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό.

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, σε όλη την Ευρώπη γράφουμε ιστορία!»

Το σποτ της ΚΝΕ

{https://www.youtube.com/watch?v=HUbf2iVAbpk}