Το νέο σύστημα προβλέπει ψηφιακή καταγραφή των πρακτικών εξετάσεων, ηλεκτρονική κλήρωση εξεταστών, ειδική εφαρμογή για τη διενέργεια των εξετάσεων και μηχανισμό υποβολής ενστάσεων.

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών δρομολογεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επιχειρώντας να βάλει τέλος στα φαινόμενα χρηματισμού κατά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εγκατάσταση καμερών στα εκπαιδευτικά οχήματα, μέτρο που έχει νομοθετηθεί εδώ και περίπου πέντε χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα παραμένει ανεφάρμοστο.

Το νέο σύστημα προβλέπει ψηφιακή καταγραφή των πρακτικών εξετάσεων, ηλεκτρονική κλήρωση εξεταστών, ειδική εφαρμογή για τη διενέργεια των εξετάσεων και μηχανισμό υποβολής ενστάσεων. Το οπτικοακουστικό υλικό θα μπορεί να αξιοποιείται για τον έλεγχο της αξιολόγησης και την επανεξέταση αμφισβητούμενων αποτελεσμάτων, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και προστατεύοντας τόσο τους υποψήφιους οδηγούς όσο και τους εξεταστές.

Παράλληλα, προετοιμάζεται νέα νομοθετική παρέμβαση, η οποία αναμένεται τον Νοέμβριο και θα αντιμετωπίζει νομικά κενά του υφιστάμενου πλαισίου, προσαρμόζοντας τη χρήση των καμερών στις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Ψηφιακά παρουσιολόγια και νέος τρόπος εκμάθησης του ΚΟΚ

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται και στη θεωρητική εκπαίδευση, με την καθιέρωση ψηφιακών παρουσιολογίων. Κάθε υποψήφιος οδηγός θα διαθέτει συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων, ενώ η παρουσία του θα επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά, ώστε να καταγράφεται ποιος παρακολούθησε κάθε μάθημα και πότε.

Επιπλέον, δημιουργείται ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablet, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι θα μπορούν να μαθαίνουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με διαδραστικά τεστ, προσομοιώσεις και δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου τους.

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Προϋπολογισμός 2,1 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στη νέα προγραμματική σύμβαση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταφορών, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 24 μηνών.

Η σύμβαση υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, τον γενικό γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο και τον εκπρόσωπο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κωνσταντίνο Στεφανίδη.