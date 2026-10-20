Κλεμμένα φορτηγά, μεταφορές σε ερημικές τοποθεσίες και καύση καλωδίων περιλαμβάνονται στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Παιανία.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αφαιρέσεις καλώδια χαλκού αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ από εργοτάξιο εταιρείας στην Παιανία προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, είχαν κλέψει καλώδια συνολικού μήκους περίπου 25 χιλιομέτρων, προκαλώντας μεγάλη υλική και οικονομική ζημιά.

Η δράση τους βασιζόταν σε συγκεκριμένη μεθοδολογία. Αρχικά, φόρτωναν τα αφαιρεμένα καλώδια σε φορτηγά που είχαν επίσης κλέψει και στη συνέχεια τα μετέφεραν σε απομονωμένες περιοχές. Εκεί έκαιγαν τα καλώδια, προκειμένου να απομονώσουν τον χαλκό και να τον εκμεταλλευτούν.

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Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Παιανίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συνολικά 19 άτομα, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

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Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις.

Τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν καταγωγή από την Ελλάδα, την Αλβανία, το Μπαγκλαντές και τη Βουλγαρία.