Οι αστυνομικοί είχαν θέσει το οικόπεδο στα Σπάτα υπό παρακολούθηση και, μετά από αυτοψία, διαπίστωσαν τη ρύπανση κατά τη μεταφορά υγρών αποβλήτων σε δεξαμενή.

Στα χέρια του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε ένας 59χρονος οδηγός βυτιοφόρου στα Σπάτα, ο οποίος μετάγγιζα υγρά απόβλητα σε δεξαμενή εντός οικοπέδου, με αποτέλεσμα τη διαρροή υγρών λυμάτων στο έδαφος.

Ο 59χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας, 19/10. Ο εντοπισμός του εν λόγω βυτιοφόρων προέκυψε έπειτα από στοχευμένη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το οικόπεδο σε διαρκή παρακολούθηση.

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Έπειτα από αυτοψία διαπίστωσαν τη διαρροή λυμάτων στο έδαφος τόσο κατά την διαδικασία μετάγγισης των λυμάτων από το βυτιοφόρο όχημα στη δεξαμενή όσο και από παρακείμενο σταθμευμένο βυτιοφόρο όχημα, με άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

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Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.