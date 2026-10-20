Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς ηλικίας 17 και 21 ετών πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο Μαρούσι, οι οποίοι λήστεψαν με τη χρήση βίας 64χρονη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις αλλοδαποί το προσέγγισαν την 64χρονη το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) και αφού της επιτέθηκαν, της αφαίρεσαν αλυσίδα από τον λαιμό της.

Η αστυνομία έκανε έρευνες και άμεσα εντόπισαν τους φερόμενους δράστες. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστεία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.