Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Ο γνωστός σεφ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στη σωματική και ψυχολογική του κατάσταση σημειώνοντας ότι αισθάνεται εξαιρετικά σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά όχι σε σωματικό.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσίασε ζάχαρο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει διατροφή με σκοπό την απώλεια των περιττών κιλών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία που έχει διαμορφώσει για τη ζωή των αντρών.

«Έχω καινούργια φιλοσοφία για τη ζωή, τη σκεφτόμουν στον δρόμο. Ισχύει για άντρες άνω των 50… Αν δεν έχει την οικονομική κατάσταση να αλλάξει μηχανή… βγάζει προβλήματα. Εγώ είμαι σε φάση τώρα που βγάζω διάφορα προβλήματα και δεν μου αρέσει καθόλου. Ψυχολογικά είμαι εξαιρετικά, σωματικά είμαι ένα ράκος».

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Δημήτρης Σκαρμούτσος: Η απώλεια του βάρους και οι δυσκολίες

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, αναφέρθηκε στην απώλεια των κιλών, τις νέες του διατροφικές συνήθειες, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο πρόγραμμα διατροφής λόγω του επαγγέλματός του: «Δεν είμαι καθόλου fit. Καμία σχέση. Έπαθα ζάχαρο, είπα να κάνω δίαιτα. Παρέμεινε το ζάχαρο, αλλά έχασα τα κιλά, αλλά πεινάω μόνιμα. Μόνιμα. Όταν ξεκίνησα τη δίαιτα έλεγα ότι θα κοιμηθώ να μην πεινάω, τώρα ξυπνάω στον ύπνο μου και πεινάω… Δεν γίνεται να το ρυθμίσω αυτό. Αγαπώ το φαγητό, αγαπώ να το τρώω. Τα κιλά τα έχασα με δυσκολία. Δυο χρόνια! Ταλαιπωρία».

Και πρόσθεσε: «Ξέρεις τι είναι να είσαι όλη μέρα μέσα στο φαγητό, να μυρίζεις ψητά, λαχανικά, γλυκά, βανίλιες και να μην μπορείς να ακουμπήσεις τίποτα; Τι να το κάνεις; Τρελαινόμαστε για junk food (σ.σ οι σεφ), οι περισσότεροι.

«Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ αδύνατα όλα τα παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εμείς ήμασταν μπαμπάτσικοι, εμείς του ’80 – ’90 είχαμε όγκο, έμπαινες στην κουζίνα και καταλάβαινες ότι ήρθε ο σεφ…», σημείωσε με χιούμορ ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

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