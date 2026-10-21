Θύμα επίθεσης ο Γιώργος Τσαλίκης. Η ανάρτησή του.

Θύμα επίθεσης έπεσε ο Γιώργος Τσαλίκης το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, όταν άγνωστος πέταξε πέτρα στο αυτοκίνητό του, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο γνωστός τραγουδιστής, μέσα από ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της ίδια μέρας στα social media, περιέγραψε στους διαδικτυακούς του φίλους όσα συνέβησαν, καταγράφοντας παράλληλα τη ζημιά που προκλήθηκε στο αμάξι του.

Μάλιστα, ο ίδιος, φαίνεται να συνδέει το περιστατικό με τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του και τις απόψεις που εξέφρασε δημόσια για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Γιώργος Τσαλίκης περιέγραψε το περιστατικό εκφράζοντας την ενόχλησή του για την επίθεση που δέχτηκε:

«Είμαι εδώ λοιπόν, στην Αυτοκίνηση, περιμένοντας τους δημοσιογράφους, έχω το αμάξι μου έξω από το μαγαζί και κάποιος καλός άνθρωπος πέταξε μία πέτρα και μου έσπασε το αμάξι. Τέλεια. Τόσο πολύ σας πειράζει όταν κάποιος άνθρωπος λέει την άποψή του; Τόσο πολύ;».

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Στο βίντεο, ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Με είδανε που έβγαινα από το αμάξι και μου το σπάσανε μπροστά στην Αυτοκίνηση. Ευχαριστώ πολύ».

Μάλιστα, στη λεζάντα της δημοσίευσή του, ο Γιώργος Τσαλίκης, πρόσθεσε: «Ζούμε στην εποχή όταν λες τη γνώμη σου δέχεσαι απειλές και επιθέσεις. Το φως θα νικήσει…».