«Δεν θα δώσουμε τώρα εξετάσεις», σημείωσε ο ηθοποιός.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε ο Τάσος Κωστής, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, αλλά την πολυετή ενασχόλησή του με τις μεταγλωττίσεις, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί πλέον να συμμετέχει σε τηλεοπτικές σειρές, εκφράζοντας ανοιχτά τον εκνευρισμό και το παράπονό του.

Ο Τάσος Κωστής, αναφέρθηκε αρχικά στα εγγόνια του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Τα εγγόνια μου μεγαλώνουν. Η εγγονή μου μπήκε και στο πανεπιστήμιο... Εγώ την πήγα και την εγκατέστησα στο σπίτι της. Ήταν πολύ χαρούμενη που ξεκίναγε μια καινούργια ζωή μόνη της, ανεξάρτητη πια. Έχει και το όνομα της γυναίκας μου…».

Τάσος Κωστής: Ο λόγος που δεν συμμετέχει πλέον σε τηλεοπτικές σειρές

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Τάσος Κωστής, μίλησε για τις παιδικές παραγωγές και τις μεταγλωττίσεις που έχει κάνει τα χρόνια της καριέρας του, ενώ παράλληλα, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο απέχει από τις τηλεοπτικές σειρές.

«Στα σήριαλ, που έχω κάνει τόσα, είχα την τύχη μέσα σε όλα αυτά τα 47 που έχω κάνει, να έχω και ωραία σήριαλ, τα οποία και επαναλαμβάνονται», δήλωσε αρχικά.

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Και συνέχισε: «Τώρα δε θέλω να πολυκάνω σήριαλ, γιατί μου λένε ότι πρέπει να κάνω πρώτα από οντιστιόν. Αρνούμαι κατηγορηματικά. Ποιός θα με κρίνει, να μου πει αν του κάνω ή δεν του κάνω; Εδώ είμαστε περισσότερο από μισό αιώνα στη δουλειά. Δε θα δώσει εξετάσεις τώρα. Να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Κομμένα αυτά… Να μην κάνω ποτέ μου τηλεόραση… Δεν θα κάνω, όπως αρνήθηκα τώρα… Αυτά είναι κάποιες Αμερικανιές. Κάνουμε οντισιόν σε ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε, εδώ είμαστε ένα μικρό χωριό, ξέρουμε τι κάνει ο κάθε ένας… Δε κάνεις σε όλους κάστινγκ. Μη τρελαθούμε… Με φώναξαν για να κουβεντιάσουμε για τον ρόλο και ξαφνικά μου λένε να γυρίσουμε κάτι… Θα αποφασίσουν αν θα το κάνω ή όχι; Θεωρώ τον εαυτό μου μάστορα πια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τάσος Κωστής.

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Στο τέλος της συζήτησης, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για την κόντρα που δημιουργήθηκε μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μαλώνουν για τα εκατομμύρια. Δεν μαλώνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Θα τα ξανά βρουν αυτοί, τα οικονομικά θα τους ενώσουν πάλι».