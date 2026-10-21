Ο ηθοποιός μίλησε για την περιπέτειά του με τον καρκίνο του δέρματος.

Για την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή μίλησε ο Αντώνης Λουδάρος, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν είχε αποκαλύψει την περιπέτεια που πέρασε, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας ότι πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος. Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για τη στάση του απέναντι στον θάνατο, εξηγώντας ότι δεν φοβάται στην ιδέα.

Οι δηλώσεις του Αντώνη Λουδάρου προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Alpha.

Όσα δήλωσε ο Αντώνης Λουδάρος για τη μάχη του με τον καρκίνο

Συγκεκριμένα, όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε για την περιπέτεια της υγείας του, δήλωσε: «Δεν είναι ευχάριστο, σίγουρα. Αλλά, θα μπορούσε να μου ανακοινώσει και κάτι πολύ πολύ πιο δύσκολο. Αυτό ήταν κάτι αντιμετωπίσιμο. Κάτι που το έκανα, πέρασε και μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό».

Παράλληλα, ο ηθοποιός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι μία από τις σημαντικότερες ενέργειες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος:

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«Η πρόληψη. Πρόληψη και εγώ, είχα κάτι σε σχέση με τον ήλιο, πρέπει να προστατευόμαστε από τον ήλιο. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Αυτό θέλω να πω σε σχέση με αυτό».

Τέλος, ο Αντώνης Λουδάρος αναφέρθηκε στην έννοια του θανάτου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ότι τι; Να φοβάμαι μην πεθάνω; Αφού όλοι μας θα πεθάνουμε… Το πότε δεν το ξέρει κανείς… Γι’ αυτό, ζήστε το τώρα και ζήστε το ωραία, με αγάπη, με γλυκύτητα στους ανθρώπους πάρτε τους αγκαλιά. Όλοι έχουμε ανάγκη από μία αγκαλιά».

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