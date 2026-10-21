Ο άνδρας νοσηλεύεται με τραύμα στο κεφάλι στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) στις Τρεις Βαγιές Ηρακλείου, καθώς αιματηρή συμπλοκή είχε ως αποτέλεσμα ένα άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως αναφέρει το neakriti, το περιστατικό συνέβη μεταξύ αλλοδαπών. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Ο τραυματίας δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ αναφορές κάνουν λόγο πως οι εμπλεκόμενοι έφεραν αιχμηρά αντικείμενα.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη, με τον τραυματία να νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

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Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πολύ κοντά στην εκκλησία του Άη Γιάννη Χωστού, σε σημείο όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διανυκτερεύουν αρκετοί αλλοδαποί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα άτομα που ενεπλάκησαν στη συμπλοκή σχετίζονται με όσους διαμένουν στην περιοχή.