Για να καθαρίσεις επιφάνειες, να προτιμάς πανιά μικροϊνών, τα οποία αιχμαλωτίζουν τη σκόνη αντί να τη μετακινούν από το ένα σημείο στο άλλο.

Αν το ξεσκόνισμα αποτελεί μέρος της εβδομαδιαίας καθαριότητας, αλλά αισθάνεστε ότι το σπίτι σας δεν θα περνούσε ποτέ από την έγκριση ενός εξονυχιστικού ελέγχου καθαριότητας, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε προσέγγιση. Εκτός από τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, μπορείτε να λάβετε ορισμένα μέτρα για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης εξαρχής.

Η σκόνη αποτελείται από ένα μείγμα μικροσκοπικών σωματιδίων, όπως χώμα, νεκρά κύτταρα του δέρματος, πιτυρίδα και τρίχες κατοικίδιων, ίνες υφασμάτων και ακάρεα της σκόνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα, επομένως σίγουρα δεν θέλετε να επικάθεται σε κάθε επιφάνεια του σπιτιού σας. Εάν είναι δυνατόν, περιορίστε τις πηγές που δημιουργούν σκόνη, ώστε να την απομακρύνετε και να εμποδίσετε τη συσσώρευσή της.

Δοκιμάστε τους παρακάτω απλούς τρόπους για να απαλλαγείτε από τη σκόνη και να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να αναπνέετε πιο άνετα.

Ξεσκονίστε με πανιά μικροϊνών

Για να απομακρύνετε αποτελεσματικά τη σκόνη, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα καθαριστικά μέσα. Δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από τη σκόνη με ένα πανί που απλώς τη μετακινεί από τη μία επιφάνεια στην άλλη. Προτιμήστε ένα πανί μικροϊνών, το οποίο προσελκύει και συγκρατεί τη σκόνη. Για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα, βρέξτε το ελαφρώς πριν ξεκινήσετε, ώστε να παγιδεύει περισσότερα σωματίδια. Φροντίστε, επίσης, να ξεσκονίζετε συχνά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης σύμφωνα με το southerliving.com.

Σκουπίστε τακτικά με ηλεκτρική σκούπα

Είναι αυτονόητο ότι το τακτικό σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα βοηθά στον περιορισμό της σκόνης. Σωματίδια από διάφορες πηγές καταλήγουν στο πάτωμα και συσσωρεύονται εκεί. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο HEPA, καθώς μπορεί να συγκρατεί το 99,97% των αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, μούχλας, βακτηρίων και γύρης. Το σφουγγάρισμα και ο καθαρισμός με ατμό προσφέρουν βαθύτερο καθαρισμό και συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στη μείωση της σκόνης.

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Πλύντε τα κλινοσκεπάσματα

Όταν πλένετε τα σεντόνια σας, μην παραμελείτε τα υπόλοιπα κλινοσκεπάσματα. Τα καλύμματα κρεβατιού, τα διακοσμητικά μαξιλάρια και οι κουβέρτες μπορούν να συγκεντρώνουν σκόνη. Το συχνό πλύσιμό τους βοηθά να περιοριστεί η συσσώρευση και να απολαμβάνετε έναν πιο ήρεμο ύπνο, χωρίς να ξυπνάτε το πρωί με φτέρνισμα και δακρυσμένα μάτια.

Απαλλαγείτε από την ακαταστασία

Τα διακοσμητικά μικροαντικείμενα, οι στοίβες περιοδικών και τα ρούχα που μένουν άπλυτα ή ατακτοποίητα μπορούν να συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες σκόνης. Αν ξεσκονίζετε κάθε εβδομάδα, βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε και τα αγαπημένα σας συλλεκτικά αντικείμενα και διακοσμητικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σηκώνετε κάθε αντικείμενο από τις συλλογές σας, όπως τα ορειχάλκινα κηροπήγια, τα μικρά διακοσμητικά κουτιά και τα αντικείμενα κινεζικής τεχνοτροπίας, ώστε να καθαρίζετε από κάτω αλλά και κάθε γωνιά τους. Περιορίστε τον αριθμό των διακοσμητικών που έχετε εκτεθειμένα ή φυλάξτε τα σε μια γυάλινη βιτρίνα ή ένα κλειστό ντουλάπι. Απομακρύνετε όσα δεν χρειάζεστε και αποθηκεύστε όσα δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε κοινή θέα.

Μην παραμελείτε τα σημεία που ξεχνάτε να καθαρίσετε

Ελέγξτε προσεκτικά τις κουρτίνες, τα στόρια, τις ταπετσαρίες των επίπλων και τα χαλιά του σπιτιού σας. Ένα παχύ στρώμα σκόνης μπορεί να έχει συσσωρευτεί πίσω από μια πόρτα, στην πίσω πλευρά του καναπέ ή πάνω σε έπιπλα που χρησιμοποιείτε σπάνια. Ξεσκονίζετε τα στόρια των παραθύρων κάθε εβδομάδα, ιδιαίτερα στους χώρους με συχνή κίνηση, χρησιμοποιώντας ένα ξεσκονιστήρι μικροϊνών. Φροντίστε, επίσης, να τα καθαρίζετε σχολαστικά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εποχή. Σκουπίζετε τα επικαλυμμένα έπιπλα με την ηλεκτρική σκούπα κάθε εβδομάδα, χρησιμοποιώντας το ειδικό εξάρτημα για ταπετσαρίες. Μπορεί να είναι πολύ πιο βρόμικα απ’ όσο νομίζετε, εξαιτίας των ψίχουλων, των τριχών των κατοικίδιων και της σκόνης που έχει καθίσει πάνω τους.

Καθαρίστε τα φυτά σας

Ένα ακόμη σημείο του σπιτιού που συχνά ξεχνάμε να ξεσκονίσουμε είναι τα φυτά μας. Αν τα φύλλα τους φαίνονται θαμπά αντί να έχουν το φυσικό πράσινο χρώμα και τη γυαλάδα τους, πιθανότατα χρειάζονται καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε απαλά κάθε φύλλο ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο ωφελείτε τόσο το σπίτι σας όσο και τα ίδια τα φυτά, καθώς απομακρύνετε τη σκόνη από τα φύλλα και διευκολύνετε την απορρόφηση του ηλιακού φωτός από αυτά.

Να συντηρείτε τακτικά το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και αλλάζετε τα φίλτρα αέρα

Η σωστή συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αέρα στο σπίτι. Σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας είναι η τακτική αλλαγή των φίλτρων αέρα. Αν δεν τα αλλάζετε αρκετά συχνά, μπορεί να φράξουν και να μην φιλτράρουν πλέον σωστά τον αέρα. Σε σπίτια χωρίς κατοικίδια, συνιστάται η αντικατάσταση των φίλτρων κάθε τρεις έως έξι μήνες. Αν έχετε κατοικίδια ή κάποιο μέλος της οικογένειας έχει αλλεργίες, η συχνότερη αλλαγή, περίπου κάθε δύο μήνες, μπορεί να βοηθήσει. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς η κατάλληλη συχνότητα εξαρτάται και από τον τύπο του φίλτρου και τις συνθήκες του χώρου.

Τοποθετήστε χαλάκια στις εισόδους

Ένας απλός τρόπος για να μειώσετε τη σκόνη στο σπίτι είναι να τοποθετήσετε χαλάκια στις εισόδους. Έτσι περιορίζεται η ποσότητα χώματος και εξωτερικής σκόνης που μεταφέρεται στο εσωτερικό. Βοηθά, επίσης, να βγάζετε τα παπούτσια σας μόλις μπαίνετε στο σπίτι. Όσο λιγότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία σκόνης εισέρχονται στον χώρο σας, τόσο το καλύτερο.

Συμβουλές για να περιορίσετε τη σκόνη