Αυτή η «αθώα» συνήθεια μπορεί να σας κοστίσει χρήματα, ακόμη και την υγεία σας.

Μια από τις πιο καθημερινές συνήθειες του χειμώνα είναι να κρεμάμε τα ρούχα στο καλοριφέρ με την ελπίδα ότι θα στεγνώσουν γρηγορότερα συγκριτικά με το αν βρίσκονταν σε έναν εξωτερικό κρύο χώρο, γεμάτο με υγρασία.

Σύμφωνα ωστόσο, με σχετική ανάλυση, η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να αποβεί μοιραία, επιβαρύνοντας την ανθρώπινη υγεία, την ίδια ώρα που επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής και οδηγεί σε περισσότερη οικονομική σπατάλη.

Η πρώτη εξήγηση είναι απλή

Όταν το σώμα του καλοριφέρ καλύπτεται από το βρεγμένο ύφασμα, η θερμότητα δεν μπορεί να κατανεμηθεί ομοιόμορφα στον χώρο.

Το καλοριφέρ θερμαίνει τα ρούχα και όχι το δωμάτιο, ενώ η θέρμανση χρειάζεται να λειτουργεί περισσότερη ώρα.

Αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και σε υψηλότερο κόστος.

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Ο «αόρατο εχθρός» της υγρασίας

Παράλληλα, σύμφωνα με το toasty.co.uk, παρατηρείται ένα ακόμη ζήτημα το οποίο δεν επηρεάζει άμεσα την οικονομία, αλλά την ανθρώπινη υγεία.

Ο λόγος για την υγρασία.

Καθώς τα ρούχα στεγνώνουν πάνω στο ζεστό καλοριφέρ, το νερό εξατμίζεται και καταλήγει στον αέρα του σπιτιού που η οικογένεια εισπνέει.

Ακόμη και λίγα ρούχα την ώρα που στεγνώνουν είναι ικανά να απελευθερώσουν σημαντική ποσότητα υγρασία στον χώρο.

Σε δεύτερο χρόνο, η υγρασία, που έχει την τάση να συγκεντρώνεται σε πιο κρύες επιφάνειες, καταλήγει σε τοίχους, κουφώματα και γωνίες, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη της μούχλας.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ο «αόρατος» κίνδυνος πολλαπλασιάζεται καθώς ο εξαερισμός του σπιτιού ( για παράδειγμα τα ανοιχτά παράθυρα), είναι πιο περιορισμένος.

Η αυξημένη υγρασία και η μούχλα συνδέονται με προβλήματα στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα, και έχουν την τάση να βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, δημιουργώντας πονοκεφάλους, μπούκωμα, κόπωση, ακόμη και την επιδείνωση του άσθματος.

Όταν λοιπόν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα στο εσωτερικό του σπιτιού ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα πρέπει να το κάνετε με τη χρήση ελεγχόμενης θέρμανσης σε συνδυασμό με τον καλό αερισμό του χώρου.

Παράλληλα, μια πρακτική λύση, είναι να χρησιμοποιείτε κρεμάστρες οι οποίες δεν εφάπτονται με τα σώματα του καλοριφέρ.

Να θυμάστε ότι τα καλοριφέρ είναι σχεδιασμένα με σκοπό την θέρμανση του χώρου. Όταν τα καλύπτετε με ρούχα και ειδικά βρεγμένα, μειώνεται σημαντικά την απόδοσή του και αυξάνεται την υγρασία του σπιτιού σας.