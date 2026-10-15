Μερικά δευτερόλεπτα προετοιμασίας πριν κλείσετε την πόρτα μπορούν να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε σε ένα σπίτι που μυρίζει καθαριότητα...

Λίγο πριν φύγετε για ταξίδι, φροντίζετε να ασφαλίσετε το σπίτι, να χαμηλώσετε τη θέρμανση και να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι στη θέση τους. Υπάρχει, όμως, μια μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να σας γλιτώσει από μια δυσάρεστη έκπληξη κατά την επιστροφή: η άσχημη μυρωδιά αποχέτευσης στην κουζίνα. Ωστόσο, ένα απλό κόλπο μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Γιατί μυρίζει ο νεροχύτης

Κάτω από τον νεροχύτη υπάρχει το σιφόνι, που συγκρατεί μικρή ποσότητα νερού. Το νερό αυτό λειτουργεί ως φράγμα, εμποδίζοντας τις οσμές και τα αέρια της αποχέτευσης να εισέλθουν στο σπίτι.

Όταν, όμως, ο νεροχύτης παραμένει αχρησιμοποίητος για αρκετές ημέρες, το νερό στο σιφόνι μπορεί σταδιακά να εξατμιστεί. Η ζέστη και ο ξηρός αέρας επιταχύνουν τη διαδικασία, με αποτέλεσμα δυσάρεστες οσμές να αναδύονται από τον σωλήνα.

Πώς λειτουργεί το κόλπο με το χαρτί και το ποτήρι

Πριν φύγετε, αφήστε τη βρύση να τρέξει για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι έχει γεμίσει με νερό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτί πάνω από την τρύπα του νεροχύτη και καλύψτε το με ένα ποτήρι τοποθετημένο ανάποδα, ή ένα μικρό πιάτο, ώστε να παραμείνει στη θέση του.

Το κάλυμμα περιορίζει την κυκλοφορία του αέρα και μπορεί να επιβραδύνει την εξάτμιση, πειρορίζοντας τη διασπορά τυχόν οσμών στον χώρο. Ωστόσο, δεν υποκαθιστά το νερό που συγκρατεί το σιφόνι ούτε εγγυάται ότι θα αποτρέψει πλήρως τις δυσάρεστες μυρωδιές.

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Τι άλλο πρέπει να κάνετε πριν κλείσετε την πόρτα

Για καλύτερη προστασία, φροντίστε να τρέξει νερό σε όλες τις αποχετεύσεις του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων των νιπτήρων, της μπανιέρας, του ντους και των σιφονιών δαπέδου. Αδειάστε τα σκουπίδια, καθαρίστε καλά τον νεροχύτη και απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών που μπορεί να προκαλέσουν οσμές.

Αν η μυρωδιά επιμένει ακόμη και όταν το σιφόνι είναι γεμάτο, ενδέχεται να υπάρχει απόφραξη ή άλλο πρόβλημα στην αποχέτευση.

Μερικά δευτερόλεπτα προετοιμασίας πριν κλείσετε την πόρτα μπορούν να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε σε ένα σπίτι που μυρίζει καθαριότητα...

Με πληροφορίες από thecoolist.com