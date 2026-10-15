Από τη Θυσία του Ρομέν Γαβρά και την ελληνική Βαλίτσα μέχρι την Πτώση της Φάλαινας και το ανθρωποκεντρικό Έτσι Ξαφνικά.

Πλούσια η λίστα των νέων ταινιών που βγαίνουν στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.



Ξεχωρίζει η Θυσία, το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ρομέν Γαβρά, με all star cast και γυρίσματα στην Ελλάδα και η ανθρωποκεντρική ταινία «Έτσι Ξαφνικά».



Όσοι θέλουν περισσότερη δράση και αγωνία, μπορούν να επιλέξουν την περιπέτεια επιβίωσης Η Πτώση της Φάλαινας.

Το πρόγραμμα των νέων ταινιών συμπληρώνει ένα ελληνικό βραβευμένο ντοκιμαντέρ και η κωμική Βαλίτσα, καθώς και συμπαθητικές ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Έτσι Ξαφνικά (All of a Sudden)

Η Μαρί-Λου Φονταίν, διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας στο Παρίσι, αγωνίζεται για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα των ηλικιωμένων, υιοθετώντας τη μέθοδο «Humanitude», παρά τις αντιστάσεις της ομάδας της. Η γνωριμία της με τη Μαρί Μορισάκι, μια γιαπωνέζα θεατρική συγγραφέα, αλλάζει τη ζωή της.



Διπλό Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών.

{https://youtu.be/BB3Hx3e3tk8?si=cI_bY1CLW8B8tFix}

Θυσία (Sacrifice)

Η Ελλάδα γίνεται το σκηνικό για το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ρομέν Γαβρά, γιου του σπουδαίου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, με πρωταγωνιστές τους Κρις Έβανς, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Σάλμα Χάγιεκ, Βενσάν Κασέλ και Τζον Μάλκοβιτς, σε μια παραγωγή της Heretic.



Μετά τον μυστηριώδη θάνατο της μητέρας τους, η Τζόαν και τα αδέλφια της είναι πεπεισμένοι πως μια αρχαία προφητεία τούς έχει επιλέξει για ένα σπουδαίο καθήκον: να εξαγνίσουν τη Γη. Για να το πετύχουν, εισβάλλουν σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, όπου διασημότητες και μεγιστάνες γιορτάζουν «για καλό σκοπό», και απαγάγουν τρία πρόσωπα που προορίζονται για μια τελετουργική θυσία: τον ξεπεσμένο κινηματογραφικό σταρ Μάικ, τον αδίστακτο δισεκατομμυριούχο Μπεν και την άτυχη χορεύτρια Κέιτι, που έχει βρεθεί στη λάθος πλευρά της ιστορίας.



Καθώς η βραδιά εξελίσσεται σε ένα αναπάντεχο παιχνίδι ζωής και θανάτου, οι ήρωες αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με όσα πιστεύουν πραγματικά, όσα προσποιούνται ότι θέλουν και όσα είναι πραγματικά διατεθειμένοι να θυσιάσουν. Και κάπου ανάμεσα στην πίστη και την παράσταση, τη σωτηρία και την καταστροφή, κανείς δεν είναι πια βέβαιος ποιος παίζει τον ρόλο του και ποιος τον πιστεύει μέχρι τέλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://youtu.be/1qTLUumwHcI?si=KfiiuN1LmbwZZLf8}

Η Πτώση της Φάλαινας (Whalefall)

Μια βαθιά συγκινητική περιπέτεια επιβίωσης που αφηγείται την απίθανη αναμέτρηση ενός νεαρού άνδρα με μια γιγάντια φάλαινα.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του (Josh Brolin), ο Jay Gardiner (Austin Abrams) καταδύεται στα ανοιχτά της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνιας αναζητώντας τα λείψανά του και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αδιανόητη δοκιμασία όταν καταπίνεται από μια τεράστια φάλαινα φυσητήρα.

Παγιδευμένος στο εσωτερικό του κήτους και με λιγότερο από μία ώρα οξυγόνου στη διάθεσή του, ο Jay συνειδητοποιεί ότι τα σκληρά μαθήματα που του δίδαξε ο πατέρας του, ίσως αποτελούν το κλειδί για την επιβίωση και την απόδρασή του από τη φάλαινα.

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Daniel Kraus, «Whalefall».

{https://youtu.be/ZOhWdDzw1SA?si=3msZzp9Z56TErc2k}

Η Βαλίτσα

Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο Κατερίνας Μπέη, η «Βαλίτσα» είναι μια κωμική ιστορία για το πώς μια τυχαία στιγμή μπορεί να ταράξει ζωές που μέχρι τότε κινούνταν σε γνώριμους, αλλά στενούς δρόμους.

Το καστ αποτελείται από τους: Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρη Μοθωναίο, Αποστόλη Τότσικα, Αργύρη Πανταζάρα, Αλέξανδρο Μυλωνά, Αντώνη Γιαννακό, Αλέξανδρο Σκουρλέτη, Κώστα Κορωναίο, Πολύδωρο Βογιατζή, Σπύρο Σουρβίνο, Άννυ Λούλου. Special guests: Βίκυ Καγιά, Τζένη Μπότση, Φοίβος Δεληβοριάς, Κωστής Μαραβέγιας.



Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the bunnies Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή.

Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει…

{https://youtu.be/B08_fPNqyBI?si=1PGyjWFjGpauZFGf}

Δεν Κοστίζει Τίποτα (At No Cost)

Της Μαίρης Μπουλή. Η Δανάη δουλεύει σε μπαρ, αλλά ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Είναι μια από τις πολλές νέες κοπέλες στην Αθήνα που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων. Γιατί όχι; Μοιάζει να μην κοστίζει τίποτα. Όμως η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή.

{https://youtu.be/-hGJh501lsQ?si=fXF0ORDRlKkewIa-}

Η Καλή Αδερφή (The Good Sister)

Γιατί γνωρίζουμε περισσότερα θύματα βιασμού, παρά θύτες; Μια ταινία που καθήλωσε τη Μπερλινάλε, εξερευνώντας ποια είναι τα γεγονότα που μπορούν να καταστρέψουν ακόμα και τους πιο στενούς οικογενειακούς δεσμούς.

Η άνοιξη στο Βερολίνο φέρνει νέα ξεκινήματα, αλλά έχει και τα σκοτεινά της σημεία. Όταν ο Σαμ κατηγορείται για βιασμό, η αδερφή του, η Ρόουζ, καλείται να καταθέσει στην αστυνομική έρευνα εναντίον του. Αντιμέτωπη με άβολα ερωτήματα, τα συναισθήματα της Ρόουζ για τον μεγαλύτερο αδερφό της δοκιμάζονται.

{https://youtu.be/OuNLcmBq1Dw?si=3FN283GZXGmn9dxn}

Γεννημένος Δύο Φορές (Born Twice)

Σε ηλικία 11 ετών, ο Σιμόν Γκρονοφσκί πήδηξε από την αγκαλιά της μητέρας του, μέσα από ένα τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Ογδόντα χρόνια μετά, παίζει τζαζ, μιλά σε σχολεία και γίνεται φίλος με τον γιο ενός ναζί.

Μια ταινία για την επιβίωση, τη μνήμη και τη συγχώρεση, που λειτουργεί ως ιστορική προειδοποίηση αλλά και ως δώρο ζωής.

{https://youtu.be/3bkcT8NHCbE?si=75Mz4iscnrRU4DVZ}

Street Fighter

Το 1993, οι αποξενωμένοι Street Fighters Ryu (Andrew Koji) και Ken Masters (Noah Centineo) επιστρέφουν στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li (Callina Liang) τούς προσλαμβάνει για το επόμενο Παγκόσμιο Τουρνουά Street Fight, μια βίαιη σύγκρουση πεπρωμένου και οργής. Αλλά πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια θανατηφόρα συνωμοσία που τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και τους δαίμονες του παρελθόντος τους. Και αν δεν το κάνουν, το παιχνίδι τελειώνει!

Από τον σκηνοθέτη τον Kitao Sakurai, η ταινία Street Fighter μεταφέρει τη μάχη από τα ηλεκτρονικά στη μεγάλη οθόνη με κινήσεις Hadouken, κλωτσιές roundhouse και όλους τους αγαπημένους σας χαρακτήρες.

{https://youtu.be/XuoVBi1C0Rc?si=zAUbevkZKgDQ0WAU}

Pope Joan vs Mephisto

Οι παλιοί θρύλοι δεν πέθαναν. Απλώς περιμένουν τη στιγμή για να επιστρέψουν, όταν η λογική και το άγνωστο συναντώνται σε ένα σκοτεινό ταξίδι στα όρια της ανθρώπινης συνείδησης.



Ένα φιλοσοφικό θρίλερ, εμπνευσμένο από τους μεγάλους θρύλους που γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν στο ιδεολογικό σύμπαν της προτεσταντικής Ευρώπης και της Μεταρρύθμισης. Μύθοι, φόβοι και αρχετυπικά ερωτήματα όπως επανανοηματοδοτούνται στην ταινία για τον σύγχρονο κόσμο.

Με μια βαθιά κατάδυση στα σκοτεινά βάθη του ανθρώπινου νου, η ταινία θέτει τα πιο κρίσιμα ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη, την πίστη, την ενοχή, την ελευθερία και τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Όταν αυτά τα όρια ανάμεσα στο καλό και το κακό, στη λογική και την παράνοια, στο ανθρώπινο και το υπερφυσικό αρχίζουν να καταρρέουν και να παίρνουν απειλητικές διαστάσεις, σε μια ολοένα και πιο ανησυχητική σύγχρονη πραγματικότητα.

Η ταινία του Κώστα Μαζάνη έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ήπειρο.



{https://youtu.be/ZRdhmTe-qDw?si=QO5F9-Fr4YSabdJp}

Ο Ασχημογλυκούλης (Mochy, le Chien le Plus Moche du Monde)

Ο Ασχημογλυκούλης, ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο - και, κατά έναν περίεργο τρόπο, ο πιο χαριτωμένος - ονειρεύεται να πετύχει το ακατόρθωτο: να διαγωνιστεί στο περίφημο Best in Dog Show. Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, θέλει να αποδείξει πως ακόμη και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία, ελπίζοντας κρυφά πως θα βρει μια οικογένεια για πάντα.

{https://youtu.be/lQJqKxdp6mI?si=Pd-xKHXzMp6XvGeC}

Μπαλωματούλης (Stitch Head)

Σ’ έναν ψηλό, μυστηριώδη πύργο ζει ο Μπαλωματούλης, ένα μικρό πλάσμα φτιαγμένο από διάφορα κομμάτια, δημιούργημα ενός παράξενου επιστήμονα. Κρυφά από τον έξω κόσμο, φροντίζει τους τερατόμορφους φίλους του. Όταν όμως ένα τσίρκο φτάνει στην πόλη αναζητώντας νέες ατραξιόν, ο Μπαλωματούλης ξεκινά μια περιπέτεια που θα τον οδηγήσει να ανακαλύψει πού πραγματικά ανήκει.

Με μια φρέσκια και τρυφερή ματιά στον μύθο του Φρανκενστάιν, η ταινία μιλά για τη διαφορετικότητα και το θάρρος να είμαστε ο εαυτός μας. Μέσα από τη φιλία, την αγάπη και τις απρόσμενες συναντήσεις του, ο Μπαλωματούλης ανακαλύπτει πως αυτό που τον κάνει μοναδικό δεν είναι κάτι που πρέπει να κρύψει ή να αλλάξει, αλλά ένα κομμάτι του εαυτού του που αξίζει να αγαπήσει.

{https://youtu.be/zTAMOC2py_k?si=vPr10gVDqtm2kzNd}