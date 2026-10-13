Οι δέκα ταινίες που είδαμε περισσότερο στις αίθουσες, το τετραήμερο 8 έως 11 Οκτωβρίου 2026.

Οι κριτικές το «έθαψαν» και στο Rotten Tomatoes συγκεντρώνει μόλις ένα απογοητευτικό 16%. H «χειρότερη» ταινία της εβδομάδας ήταν αυτή που κατέκτησε την πρώτη θέση του ελληνικού box office, ακολουθώντας την παγκόσμια πορεία της.



Ο λόγος για την ταινία «Άλλη Μαμά», με την Τζέσκα Τσαστέιν σε διπλό πρωταγωνιστικό ρόλο. Η νέα ταινία τρόμου απέφερε στης ΗΠΑ 27,5 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, με τις παγκόσμιες εισπράξεις να αγγίζουν τα 45,1 εκατομμύρια.

Στην Ελλάδα, προσέλκυσε 20.612 θεατές, εκτοπίζοντας στη δεύτερη θέση το ψυχολογικό/ερωτικό θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι» με τις Ντακότα Τζόνσον και Αν Χάθαγουεϊ.

Η περιπέτεια επιβίωσης «Στην Καρδιά του Κτήνους» με τον Μπραντ Πιτ και τον υπέροχο σκύλο του, συνεχίζει σταθερά την πορεία του στην τρίτη θέση, με κάτι λιγότερο από 70.000 θεατές, ενώ το «Ντίγκερ», η πιο αποτυχημένη -εμπορικά- ταινία του Τομ Κρουζ τα τελευταία αρκετά χρόνια, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της εισπρακτικής λίστας.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η νέα ταινία του Ρόμπερτ Πάτινσον, με τίτλο «Primetime», η οποία έκανε ένα χλιαρό και άνευρο άνοιγμα, κόβοντας μόλις 6.075 εισιτήρια.



Εντυπωσιακή είναι η πορεία του πολύκροτου ντοκιμαντέρ «Naza», που παρά την περιορισμένη προβολή του, βρίσκεται στην ένατη θέση του Top 10, κόβοντας συνολικά μέχρι σήμερα 8.980 εισιτήρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολυσυζητημένη νέα ταινία «The Social Reckoning» έμεινε εκτός δεκάδας, ακολουθώντας την αποτυχημένη πορεία που είχε και στο εξωτερικό.

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Αντίθετα, η «Οδύσσεια» μετά από 13 εβδομάδες προβολής, συνεχίζει να διατηρεί μια θέση (έστω και την τελευταία για αυτή την εβδομάδα) στο ελληνικό Top 10.

Συνολικά, 100.092 θεατές πήγαν σε κάποια σκοτεινή αίθουσα, το τετραήμερο 8-11 Οκτωβρίου 2026.

{https://youtu.be/J6EaXtyDR5w?si=oFe0s715DYSB2frT}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 8 έως 11 Οκτωβρίου 2026