Για το σύνολο του 2026, ο Όμιλος προβλέπει αύξηση πωλήσεων σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό και ενίσχυση EBITDA σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, με επενδύσεις κοντά στα 300 εκατ. ευρώ.

Θετικές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε ο Όμιλος Τιτάν στο 9μηνο του 2026, με αύξηση πωλήσεων 9% και καθαρά κέρδη 242 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 42% σε ετήσια βάση. Η διοίκηση διατηρεί την εκτίμηση για ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ, παρά τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε στις θετικές επιδόσεις της Ελλάδας, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και στη συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών. Σε συγκρίσιμη βάση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ το τρίτο τρίμηνο κατέγραψαν άνοδο 13%.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 482 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2%, παρά το υψηλότερο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών. Στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 170 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 89 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, η δραστηριότητα στις ΗΠΑ επηρεάστηκε από λειτουργικές διακοπές στα εργοστάσια Pennsuco και Roanoke, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ασθενέστερη ζήτηση στην αγορά κατοικίας.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ομίλου από την S&P Global Ratings στην επενδυτική βαθμίδα «BBB-», με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο 1,56.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, οι επενδύσεις ανήλθαν στα 248 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής TITAN Forward 2029. Οι τρεις πρόσφατες εξαγορές, συνολικού ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, συνεισέφεραν 28 εκατ. ευρώ στα EBITDA, με την ετήσια συμβολή τους να εκτιμάται στα 45 εκατ. ευρώ.

Για το 2029, η συνεισφορά τους αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνέργειες υπολογίζονται σε περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, ο Όμιλος προβλέπει αύξηση πωλήσεων σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό και ενίσχυση EBITDA σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, με επενδύσεις κοντά στα 300 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Marcel Cobuz, υπογράμμισε ότι η αναπτυξιακή πορεία συνεχίζεται παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ ο οικονομικός διευθυντής Γιάννης Ιωάννου εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη νέου ιστορικού ρεκόρ κερδοφορίας.