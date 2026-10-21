Ο ελληνικός όμιλος επιδιώκει να αξιοποιήσει την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική του ευελιξία μέσω της αύξησης του ανεξόφλητου ποσού υφιστάμενης ομολογιακής έκδοσης.

Στις διεθνείς αγορές ομολόγων επιστρέφει ο Όμιλος Τιτάν, επιδιώκοντας να αντλήσει κεφάλαια ύψους 100 έως 150 εκατ. ευρώ μέσω της επανέκδοσης υφιστάμενου ομολογιακού τίτλου, με λήξη τον Φεβρουάριο του 2031 και ετήσιο κουπόνι 3,5%.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της χρηματοδοτικής θυγατρικής Titan Global Finance Plc, η οποία έχει ήδη δώσει σχετική εντολή στις ανάδοχες τράπεζες, με την τιμολόγηση της έκδοσης να αναμένεται εντός της ημέρας.

Πρόκειται για επανέκδοση (tap issue) υφιστάμενου ομολόγου και όχι για την έκδοση νέου τίτλου. Αυτό σημαίνει ότι οι πρόσθετες ομολογίες θα ενσωματωθούν στην ήδη υφιστάμενη σειρά, διατηρώντας τους ίδιους βασικούς όρους, δηλαδή σταθερό κουπόνι 3,5% και ημερομηνία λήξης τον Φεβρουάριο του 2031.

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές ομολόγων και τις απαιτούμενες αποδόσεις των επενδυτών, παράγοντες που θα προσδιορίσουν και το πραγματικό κόστος άντλησης των νέων κεφαλαίων για τον όμιλο.

Η κίνηση του Τιτάνα πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης κρατών, τραπεζών και επιχειρήσεων.

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Παρά το απαιτητικό περιβάλλον, ο ελληνικός όμιλος επιδιώκει να αξιοποιήσει την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική του ευελιξία μέσω της αύξησης του ανεξόφλητου ποσού υφιστάμενης ομολογιακής έκδοσης.

Η επιλογή της επανέκδοσης επιτρέπει στον Τιτάνα να αντλήσει πρόσθετη ρευστότητα χωρίς να δημιουργήσει ξεχωριστή σειρά ομολογιών, ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει τη διασπορά και τη συναλλακτική δραστηριότητα του τίτλου στη δευτερογενή αγορά.