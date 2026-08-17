Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει σχεδόν 44 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο.

Μια μεγάλη επένδυση, ύψους 43,85 εκατ. ευρώ, προχωρά η ΤΙΤΑΝ στο εργοστάσιό της στο Καμάρι Βοιωτίας, με στόχο να αλλάξει και να εκσυγχρονίσει βασικά κομμάτια της παραγωγής τσιμέντου.

Το επενδυτικό σχέδιο πήρε το «πράσινο φως» από το υπουργείο Ανάπτυξης και εντάχθηκε στο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 14 Αυγούστου 2026.

44 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με την απόφαση, η επένδυση θα γίνει στο εργοστάσιο της ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι, στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, και αφορά αυτό που στο επίσημο κείμενο περιγράφεται ως «θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας». Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος φτάνει τα 43,85 εκατ. ευρώ.

Με απλά λόγια, η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει σχεδόν 44 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο, ενώ το κράτος θα στηρίξει το σχέδιο όχι με άμεση επιχορήγηση, αλλά με σημαντική φορολογική απαλλαγή.

Η φορολογική ελάφρυνση που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 14,03 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η ΤΙΤΑΝ θα έχει, με βάση τους όρους του Αναπτυξιακού Νόμου, φορολογικό όφελος άνω των 14 εκατ. ευρώ.

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Αντίθετα, δεν προβλέπεται άμεση επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε ό,τι αφορά το ύψος της στήριξης, το αρχικό ποσοστό ενίσχυσης βάσει της περιοχής για μεγάλες επιχειρήσεις είναι 40%, ενώ για τη φορολογική απαλλαγή της συγκεκριμένης επένδυσης το ποσοστό διαμορφώνεται τελικά στο 32%.