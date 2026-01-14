Στο πλαίσιο της στρατηγικής «TITAN Forward 2029», ο όμιλος σχεδιάζει να συνεχίσει την επέκταση της παγκόσμιας πλατφόρμας ACM με επενδυτικές δαπάνες έως 0,5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με στόχο η δραστηριότητα αυτή να αντιστοιχεί στο 10% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έως το 2029.

Με μακροχρόνια συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας, ο όμιλος TITAN επιταχύνει τη στρατηγική του για την επέκταση της πλατφόρμας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (Alternative Cementitious Materials – ACM), ενισχύοντας σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση τα στρατηγικά του αποθέματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η 10ετής σύμβαση με την Electric Power of Serbia (EPS) εξασφαλίζει στον TITAN πρόσβαση σε περίπου 5 εκατ. τόνους φρέσκιας ιπτάμενης τέφρας από τον σταθμό TENT B «Obrenovac B».

Η συμφωνία αυτή, όπως επισημαίνεται, ενισχύει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας του ομίλου και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά του, την ώρα που η ζήτηση για δομικά υλικά χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος αυξάνεται. Η ιπτάμενη τέφρα και άλλα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά μπορούν να υποκαταστήσουν μέρος του κλίνκερ στο τσιμέντο και το σκυρόδεμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των ενσωματωμένων εκπομπών CO₂ σε κατασκευαστικά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε άλλες αγορές.

Σε δήλωσή του, ο Jean-Philippe Benard, Chief Executive Cementitious Business and Energy του ομίλου TITAN, υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα υλοποίησης της στρατηγικής «TITAN Forward 2029». Όπως ανέφερε, ενισχύει την επιδίωξη για επικερδή αποανθρακοποίηση μέσω της ανάπτυξης της δραστηριότητας ACM, υποστηρίζει τους στόχους για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και κυκλική οικονομία και επιτρέπει στον όμιλο να διαθέτει στην αγορά δομικά υλικά υψηλών επιδόσεων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους συμμετόχους του.

Από την πλευρά του, ο Miroslav Gligorijevic, Γενικός Διευθυντής του Τιτάνα στη Σερβία, σημείωσε ότι η συνεργασία με τον σερβικό οργανισμό ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύει περαιτέρω την παρουσία και τις δραστηριότητες του ομίλου στη χώρα. Τόνισε, επίσης, ότι μέσω της συμφωνίας παρέχεται μια βιώσιμη λύση στη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, με οφέλη για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ παράλληλα δρομολογείται σημαντικό επενδυτικό πλάνο για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Τιτάνα στη Σερβία, προς όφελος των πελατών και της βιώσιμης ανάπτυξης στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η νέα αυτή συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο πρωτοβουλιών ACM του ομίλου, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση ποζολάνης στην Τουρκία μέσω του ορυχείου Vezirhan, τη συνεργασία με την Aegean Perlites στην Ελλάδα, την κοινοπραξία Atlas με την Jaycee στην Ινδία για ιπτάμενη τέφρα, καθώς και την επένδυση για ανάκτηση ιπτάμενης τέφρας στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Fiddler’s Ferry στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνέχεια συμφωνίας με την PEEL.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «TITAN Forward 2029», ο όμιλος σχεδιάζει να συνεχίσει την επέκταση της παγκόσμιας πλατφόρμας ACM με επενδυτικές δαπάνες έως 0,5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με στόχο η δραστηριότητα αυτή να αντιστοιχεί στο 10% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έως το 2029. Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, η νέα πλατφόρμα δίνει στους πελάτες πρόσβαση σε καινοτόμα, υψηλής απόδοσης και αποανθρακοποιημένα προϊόντα, διευρύνοντας τις επιλογές προμήθειας και εμπορίας ACM και ενισχύοντας συνεργασίες σε υφιστάμενες και νέες αγορές.