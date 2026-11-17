Η Miele υποδέχθηκε εκλεκτούς καλεσμένους στο Miele Experience Center στο Μαρούσι, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας μέσα από δύο ξεχωριστές βραδιές που συνδύασαν τη γαστρονομία, την καινοτομία και τη φιλοξενία.

Σε μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε την τεχνολογική καινοτομία με την υψηλή αισθητική, η Miele υποδέχθηκε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συνεργάτες και εκλεκτούς καλεσμένους στο Miele Experience Center στο Μαρούσι, για την επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς επαγωγικών εστιών KM 8000 και των έξυπνων μαγειρικών σκευών M Sense. Το Miele Experience Center διαμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση, με εντυπωσιακές φωτιστικές παρεμβάσεις στις χαρακτηριστικές κόκκινες αποχρώσεις της Miele, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό που ανέδειξε τη φιλοξενία ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του brand. Στόχος ήταν οι καλεσμένοι να αισθανθούν σαν να βρίσκονται στο σπίτι της Miele, βιώνοντας από κοντά μια από τις πιο χαρακτηριστικές αξίες της: τη χαρά του να μοιράζεσαι στιγμές, γεύσεις και εμπειρίες γύρω από ένα τραπέζι.

Τους καλεσμένους καλωσόρισε ο Θάνος Κυριαζής, Managing Director του Miele Cluster Adria Aegean (CAA), ο οποίος αναφέρθηκε στην έντονα αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας και στη διαρκή δέσμευσή της για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Με 127 χρόνια ιστορίας, η Miele παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και στη φιλοσοφία “Immer Besser”, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει “πάντα καλύτερα”. Στην Ελλάδα, αναμένουμε να ολοκληρώσουμε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την περυσινή χρονιά-ρεκόρ, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ολοκληρώσει τις απαραίτητες διεργασίες για ένα εξίσου δυνατό 2027, που εκτιμούμε πως θα αποτελέσει μια χρονιά με ιδιαίτερη έμφαση στη γαστρονομία και την καινοτομία, με νέες λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία στην κουζίνα, τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού. Σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει η δημιουργία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένων να προσφέρουν ποιότητα και αντοχή σε βάθος τουλάχιστον 20 ετών».

H Βασιλική Μαλλίρη, Cluster Category Manager Kitchen της Miele, παρουσίασε τις τεχνολογικές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της νέας σειράς KM 8000 και των σκευών M Sense, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα έξυπνου μαγειρέματος.

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Η γαστρονομία έδωσε τον δικό της ξεχωριστό τόνο στις δύο βραδιές, με τον Chef της Miele, Αλέξανδρο Συνγκιρίδη, να αναδεικνύει τις δυνατότητες της νέας σειράς μέσα από ένα διαδραστικό live cooking demonstration. Από τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας έως την αυτόματη προσαρμογή της ισχύος, κάθε λειτουργία αποκαλύφθηκε μέσα από πραγματικές μαγειρικές εφαρμογές, αναδεικνύοντας έναν πιο άνετο και δημιουργικό τρόπο μαγειρέματος.

Νέα σειρά εστιών Miele KM 800

Εμπνευσμένη από τη διαχρονική φιλοσοφία “Immer Besser”, η νέα γενιά λύσεων μαγειρικής της Miele σχεδιάστηκε για ανθρώπους που αναζητούν τεχνολογία που λειτουργεί με διακριτικότητα, ακρίβεια και ευφυΐα, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία στην καθημερινότητα.

Οι νέες εστίες KM 8000 μετατρέπουν την κουζίνα σε έναν πιο ανοιχτό και ευέλικτο χώρο, όπου η τεχνολογία λειτουργεί σχεδόν αόρατα. Χάρη στην επαγωγή πλήρους επιφάνειας, τα σκεύη μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα επάνω στην εστία, χωρίς προκαθορισμένες ζώνες μαγειρέματος, ενώ το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τη θέση τους και, σε περίπτωση που τα μετακινήσουμε, ακολουθεί τις ρυθμίσεις που είχαμε επιλέξει εξαρχής. Σε επιλεγμένα μοντέλα, έως και έξι σκεύη μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, προσφέροντας πρωτοφανή ελευθερία κινήσεων.

Η νέα σειρά KM 8000 δίνει εξίσου μεγάλη έμφαση και στον σχεδιασμό. Premium κεραμικές επιφάνειες με minimal αισθητική, όπως το Matt Finish με φινίρισμα κατά των δαχτυλιών και το Diamond Finish υψηλής ανθεκτικότητας, συνθέτουν συσκευές που ενσωματώνονται αρμονικά σε κάθε σύγχρονη κουζίνα, ισορροπώντας ανάμεσα στην υψηλή αισθητική και την τεχνολογική καινοτομία. Σε επιλεγμένα μοντέλα, προστέθηκε μία νέα λεπτομέρεια -μία φωτεινή γραμμή διαχωρίζει διακριτικά την περιοχή μαγειρέματος, προσθέτοντας μια κομψή αισθητική διάσταση στον χώρο.

Έξυπνες, κομψές και ευέλικτες: οι νέες επαγωγικές εστίες της σειράς KM 8000 προσφέρουν μέγιστη ευελιξία χάρη στις μεγάλες ζώνες μαγειρέματος, ενώ οι αντιχαρακτικές επιφάνειες matt ή DiamondFinish προσφέρουν design και αντοχή.

Τίποτα δεν καίγεται. Τίποτα δεν ξεχειλίζει. Ξέγνοιαστο μαγείρεμα χωρίς την ανάγκη για συνεχή επίβλεψη, χάρη στο νέο σύστημα μαγειρέματος M Sense, μετρά τη θερμοκρασία στο σκεύος και ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ της εστίας.

Η διακριτική φωτεινή γραμμή αναδεικνύει κομψά την περιοχή μαγειρέματος. Ενώ, τα νέα συρόμενα χειριστήρια αφής, κάνουν τη σειρά KM 8000 να θέτει νέα πρότυπα design και άνεσης χρήσης.

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